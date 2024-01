FRASI AUGURI DI BUON ANNO E CAPODANNO 2024/ Religiose e curiosità: un nuovo inizio e tanti auspici

Mandare frasi di auguri di Buon Anno e Capodanno 2024 è anche l’arte di esprimere affetto ai propri cari, parenti e amici. Un modo per immergersi nella bellezza delle parole in un giorno speciale. Dunque, accantonate frasi banali, ma mandate messaggi di profondi e ricchi di significato. Ci sono frasi religiose come “Alla sera della vita ciò che conta è avere amato. Che il nuovo anno ti porti tanto amore e ti dia la possibilità di donare tanto” e “Accogli, o Padre Santo, Dio eterno e onnipotente. Accogli questo anno che oggi incominciamo. Sin dal primo giorno, sin dalle prime ore desideriamo offrire a Te, che sei senza inizio, questo nuovo inizio“.

Concerto di Capodanno 2024, diretta La Fenice di Venezia/ Video Rai 1, programma: poesia con Verdi e Puccini

Potete anche informare i vostri contatti su curiosità e aneddoti legati al Capodanno anziché inviare frasi di auguri di Buon Anno e Capodanno 2024. Ad esempio, ci sono le lenticchie: “Sai perché a Capodanno si mangiano le lenticchie? Ricordano la forma dei soldi, quindi sono un segno di buon auspicio per il futuro. Nel ricordartelo voglio augurarti un 2024 pieno di ricchezza e soddisfazioni, tanti auguri!“. (agg. di Silvana Palazzo)

CAPODANNO 2024, PERCHÉ E COME SI FESTEGGIA/ Le tradizioni più belle: processioni, palle di fuoco e campane

Come trovare le migliori frasi dper gli auguri di buon anno e felice Capodanno 2024

Il Capodanno 2024 è stato appena superato, ma non per questo siamo in ritardo per inviare a tutti i nostri amici e parenti i migliori auguri possibili di buon anno nuovo, magari con delle belle frasi tematiche, da allegare ad un’immagine simpatica o, perché no, anche seria! Noi de ilSussidiario.net vi seguiremo e continueremo a farlo per suggerirvi le migliori frasi che troviamo in rete, tra citazioni famose, frasi divertenti o anche serie, per celebrare al meglio l’arrivo dell’anno nuovo!

Trovare le proprie frasi per gli auguri di buon anno in questo Capodanno 2024, invece, è piuttosto semplice e si potrà fare in parecchi modo diversi. Oltre ad utilizzare Google, cercando alcune parole chiave come “frasi buon anno” o “auguri Capodanno”, si possono con altrettanta facilità utilizzare anche i social, specialmente Twitter (ora chiamato X), per via della sua ricerca che si estende a tutti i post pubblici. Oltre a questo, però, nel corso della giornata di oggi questo articolo verrà periodicamente aggiornato con la nostra selezione di frasi per gli auguri di buon anno e felice Capodanno 2024, meticolosamente scelte tra le migliori che abbiamo trovato!

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2024/ Foto e gif: colori nel cielo e immancabili bollicine

Le migliori frasi divertenti per gli auguri di buon anno e felice Capodanno 2024

Senza indugiare oltre, però, iniziamo subito con una carrellata di “riscaldamento” della migliori frasi d’auguri per un buon anno e un buon Capodanno 2024, con un paio di frasi classiche. Ne è un esempio la sempreverde “felice anno nuovo! Che sia ricco di soddisfazioni e gioie inaspettate“, oppure anche “inizia il 2024 con positività e speranza. Auguri di cuore per te e la tua famiglia“.

Tuttavia, tra le frasi per gli auguri di buon anno e felice Capodanno 2024 si potrebbero anche sceglierne alcune divertenti, come quella che disse lo scrittore Mark Twain: “Capodanno è il momento propizio per fare i buoni propositi annuali.. E per iniziare la prossima settimana a disattenderli come al solito! Auguri“. Similmente, Bill Vaughan disse che “la gioventù è quando ti è permesso di stare alzato fino a tardi a Capodanno, la mezza età è quando sei costretto a farlo“. Infine, in questa prima carrellata di frasi per gli auguri di buon anno e Capodanno 2024, suggeriamo anche: “Scommetto che il nuovo anno che viene spera che sia la gente a essere migliore“, pronunciata in un fumetto da Mafalda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA