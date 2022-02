Auguri di buon Carnevale 2022/ Tante frasi e citazioni: da Pirandello a Chaplin

Siamo ormai pienamente entrati nel Carnevale 2022. Dopo il Giovedì Grasso festeggiato ieri, proseguono i giorni “mascherati”, e si andrà avanti, fra rito romano e ambrosiano, fino al primo weekend di marzo. Come sempre, anche oggi, vogliamo regalarvi le frasi d’auguri più belle proprio per questa festa speciale, il Carnevale, e in questo spazio ci concentriamo in particolare sulle citazioni a tema più famose. Partiamo dal grandissimo Charlie Chaplin che un giorno disse: “Chi non ride mai non è una persona seria”.

Proseguiamo con Xavier Forneret, che si concentra sulle maschere, non soltanto quelle carnevalesche: “Durante il carnevale, gli uomini indossano una maschera in più”. Di Noia, dà una descrizione quasi da film horror dei travestimenti: “La maschera, che è il mezzo essenziale attraverso il quale ci si fa diversi, indica, nella sua origine etimologica longobarda, i fantasmi notturni dei morti e le larve persecutrici dei viventi”. Fra le tante citazioni del web, che potrete utilizzare come frasi d’auguri ma anche come post social ad effetto, spazio anche ad Aida Nasic, che paragona la vita al Carnevale: “La vita è come il carnevale… non puoi sapere che scherzo ti farà!”.

FRASI D’AUGURI DI CARNEVALE 2022: LE CITAZIONI DI NIETZSCHE, EBERLE E…

Non si riferisce propriamente a questi giorni di festa, ma le parole di Friedrich Nietzsche meritano di essere lette: “Esistono spiriti liberi, audaci, che vorrebbero nascondere e negare di essere cuori infranti, superbi, immedicabili; e talvolta la follia stessa è la maschera per un sapere infelice troppo certo”.

Eberle, invece, parlò così un giorno delle maschere: “La maschera è antica quanto la stessa umanità ed è il simbolo della trasformazione dell’uomo in un altro Io”. Chiudiamo questo focus con il grande Luigi Pirandello: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”. Vi ricordiamo che nel corso della giornata vi proporremo ulteriori frasi d’auguri per il Carnevale 2022, quindi rimanete collegati su queste pagine, grazie.

