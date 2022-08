Auguri di Buon Ferragosto 2022/ Frasi per amici: “La magia di questa notte…”

Come fare gli Auguri Buon Ferragosto 2022: le frasi da mandare su Whatsapp

Un nuovo Ferragosto è arrivato. Questo giorno, che rappresenta una festa religiosa ma anche uno spartiacque nell’estate, ed è da sempre un’occasione per passare la giornata insieme ad amici e parenti, al mare o tra scampagnate, divertendosi, mangiando e spendendo qualche ora in buona compagnia. Fare gli auguri di buon ferragosto 2022 non è usanza in tutta Italia: in alcune regioni, infatti, si è soliti mandare messaggi ad amici e parenti per augurare una buona giornata. Qualunque siano le tradizioni, farà sicuramente piacere a tutti ricevere un messaggino con gli auguri di buon ferragosto 2022.

Come fare gli auguri di buon ferragosto 2022? Vediamo qualche frase da mandare su Whatsapp: “La magia di questa notte d’estate ti accompagni in questi giorni di riposo e divertimento, dandoti la capacità di guardare sempre la vita con allegria e voglia di circondarti di persone che ti facciano sorridere”. Andando più sul classico: ““Per chi è in vacanza o è rimasto a casa, per chi è solo o in compagnia, per chi si annoia o si diverte, per chi lavora o si riposa… Auguri di buon Ferragosto”.

Auguri Buon Ferragosto 2022: le frasi più famose

Tra le frasi di buon ferragosto 2022, anche alcune famose. Vediamone una di Stephen Littleword: “Che sia un Ferragosto straordinario, colmo di piccole grandi cose, quelle che fanno bene al cuore, come un sincero sorriso di un amico, la carezza di una persona cara e la dolce compagnia di chi ti vuole bene”. E ancora, leggiamo che Gianni Rodari ha scritto: “Conosco un bambino così povero che non ha mai veduto il mare: a Ferragosto lo vado a prendere in treno a Ostia lo voglio portare. ‘Ecco, guarda, gli dirò questo è il mare, pigliane un po’!’. Col suo secchiello, fra tanta gente, potrà rubarne poco o niente: ma con gli occhi che sbarrerà il mare intero si prenderà”.

Passando al significato religioso del Ferragosto, vediamo delle frasi di auguri che parlino appunto dalla Vergine Maria: “Ferragosto, giorno dedicato alla nostra mamma: Maria, Madre di Dio, che è volata al Cielo per vederci e sentirci tutti. Affidiamo a te le nostre suppliche. Affidiamo a te le nostre famiglie bisognose”. Un’altra frase dal profondo significato religioso è: “Il 15 agosto dedichiamoci alle nostre famiglie e ai nostri amici, senza però dimenticare il significato più vero di questa ricorrenza: la festa della Vergine Maria, che ha condiviso con tutti noi quell’amore infinito che ci tiene uniti come fratelli“.











