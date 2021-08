AUGURI DI BUON FERRAGOSTO/ Buona Festa dell’Assunta: frasi, messaggi WhatsApp e filastrocche di Gianni Rodari

FRASI E MESSAGGI DI AUGURI BUON FERRAGOSTO E BUONA FESTA DELL’ASSUNTA

“Buon Ferragosto 2021“: è questo il messaggio di auguri che invierete ad amici e parenti tramite WhatsApp o altri canali per augurare buona Festa dell’Assunta. Non vi sembra un tantino poco originale? Va bene il caldo infernale di questi giorni, ma non è certo una buona scusa per limitarsi ad un augurio così stringato. Dite che con queste temperature il vostro cervello va in fumo e proprio non riuscite a mettervi a caccia di frasi di auguri originali per dire “buon Ferragosto”? Tranquili, siamo qui per questo. Vi proponiamo allora un vero e proprio “must” di questa giornata. Stiamo parlando del componimento del grande Gianni Rodari. Questa poesia è l’ideale per fare gli auguri ai propri bambini, facendoli riflettere sulla condizione di chi è meno fortunato:”Conosco un bambino così povero/che non ha mai veduto il mare:/a Ferragosto lo vado a prendere/ in treno a Ostia lo voglio portare./“Ecco, guarda, gli dirò/ questo è il mare, pigliane un po’!”/Col suo secchiello, fra tanta gente,/potrà rubarne poco o niente:/ma con gli occhi che sbarrerà/il mare intero si prenderà”.

Venerdì 13 porta sfortuna o no?/ Tradizioni e superstizioni: storia e mitologia

BUON FERRAGOSTO E BUONA FESTA DELL’ASSUNTA, DILLO CON UNA FILASTROCCA!

La poesia di Gianni Rodari si chiama “Un bambino al mare“, ma questo non è l’unica opera che il grande scrittore ha dedicato al Ferragosto. C’è infatti una filastrocca, intitolata appunto “Ferragosto“, che rappresenta un inno alla poesia e al ritmo. Eccola per voi: “Filastrocca vola e va/dal bambino rimasto in città./Chi va al mare ha vita serena/e fa i castelli con la rena,/chi va ai monti fa le scalate/e prende la doccia alle cascate…/E chi quattrini non ne ha?/Solo, solo resta in città:/si sdrai al sole sul marciapiede,/se non c’è un vigile che lo vede,/e i suoi battelli sottomarini/fanno vela nei tombini./Quando divento Presidente/faccio un decreto a tutta la gente;/“Ordinanza numero uno:/in città non resta nessuno;/ordinanza che viene poi,/tutti al mare, paghiamo noi,/inoltre le Alpi e gli Appennini/sono donati a tutti i bambini./Chi non rispetta il decretato/va in prigione difilato“. Bellissima vero? Anche in questo caso, come accade sempre per i componimenti di Gianni Rodari, la filastrocca è pensata per i bambini, ma è in grado di far riflettere anche gli adulti. Ecco perché ve la proponiamo: un tocco di leggerezza per augurare buona Festa dell’Assunta non guasta.

LEGGI ANCHE:

MESSINA DENARO, VOCE PRIMA VOLTA IN TV/ De Raho: "Speravo di arrestarlo 2 anni fa"Bollettino vaccini Covid oggi 13 agosto/ Richeldi "Terza dose strada quasi obbligata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA