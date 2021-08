Auguri di Buon Ferragosto/ Buona Festa dell’Assunta: poesie o tweet simpatici?

FRASI E MESSAGGI DI AUGURI BUON FERRAGOSTO E BUONA FESTA DELL’ASSUNTA

Ferragosto si avvicina e già oggi, la vigilia, gli italiani iniziano a organizzarsi in questo giorno di festa dell’Assunta. Il 15 agosto, per fare gli auguri ad amici e parenti, in tanti cercano qualche bella frase. Alcuni scelgono battute simpatiche per fare sorridere mentre altri vogliono colpire con frasi poetiche. Nel primo caso si potrebbe utilizzare questa frase: “Ama il prossimo tuo. A ferragosto. Su un autobus pieno di gente. Senza aria condizionata. Prova!” (dell’autore televisivo e scrittore Enrico Vaime).

Per uno stile più poetico si può citare invece Gianni Rodari: “Conosco un bambino così povero/che non ha mai veduto il mare/a Ferragosto lo vado a prendere/in treno a Ostia lo voglio portare/“Ecco, guarda, gli dirò/questo è il mare, pigliane un po’!”/Col suo secchiello, fra tanta gente,/potrà rubarne poco o niente:/ma con gli occhi che sbarrerà/il mare intero si prenderà”.

Piuttosto che inviare un semplice messaggio con scritto “Buon ferragosto” o “Buona festa dell’Assunta” si può stupire le altre persone con battute divertenti. Tra queste il tweet dell’utente Matte78:

“Un anno è composto da quattro stagioni:

-Cosa fai a Pasqua?

-Cosa fai a Ferragosto?

-Cosa fai ad Halloween?

-Cosa fai a Capodanno?”.

Tra le frasi poetiche ce n’è una malinconica dello scrittore Marcello Vitale: “L’estate si spara le ultime cartucce con ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge”.

FRASI DI BUON FERRAGOSTO, TWEET SIMPATICI E LA FILASTROCCA

Nel corso degli anni sono state pubblicate tante frasi divertenti sul Ferragosto. Il 15 agosto si potrebbe scrivere su Whatsapp: “E oggi, 50 sfumature di griglia”, “Ferragosto, bilancia mia non ti conosco”, “La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!”.

Sempre Gianni Rodari ha scritto la Filastrocca di Ferragosto: “Filastrocca vola e va/dal bambino rimasto in città./Chi va al mare ha vita serena/e fa i castelli con la rena,/chi va ai monti fa le scalate/e prende la doccia alle cascate…/E chi quattrini non ne ha?/Solo, solo resta in città:/si sdrai al sole sul marciapiede,/se non c’è un vigile che lo vede,/e i suoi battelli sottomarini/fanno vela nei tombini./Quando divento Presidente/faccio un decreto a tutta la gente;/“Ordinanza numero uno:/in città non resta nessuno;/ordinanza che viene poi,/tutti al mare, paghiamo noi,/inoltre le Alpi e gli Appennini/sono donati a tutti i bambini./Chi non rispetta il decretato/va in prigione difilato”.

