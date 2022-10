AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2022/ Frasi da inviare ad amici: “Le zucche vuote…”

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2022, FRASI DA INVIARE

Halloween è una festa di origine americana che però, nell’ultimo decennio, è diventata molto popolare anche in Italia. I bambini, infatti, ne approfittano per mascherarsi da fantasmi, mostri vari e streghette, per andare in giro e chiedere dolcetti o fare simpatici scherzi. Se si vogliono inviare frasi ad amici e parenti per scherzare nel giorno di questa simpatica festa, che è molto amata anche dagli adulti che spesso ne approfittano per fare feste o divertirsi qualche ora in compagnia, ecco qualche idea: “Non c’è bisogno di aspettare Halloween per vedere delle zucche vuote in giro… Come la tua!”. Oppure ancora: “Sai che Halloween è il 31 di ottobre? Allora perché sei mascherato da mostro tutto l’anno?”.

Auguri Buon Halloween 2022/ Frasi e filastrocche: "Streghe, fantasmi e vampiri..."

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2022, LE FRASI: “TI PUOI TOGLIERE LA MASCHERA!”

Prosegue la nostra raccolta delle frasi d’auguri dedicate ad Halloween 2022, la festa più divertente e nel contempo più spaventosa dell’anno. Moltissime le parole a tema che abbiamo pescato dal web, a cominciare da questa citazione di Tobin Bell, che parlando del 31 ottobre un giorno disse: “Halloween è divertente, ma la mia festa preferita è il Giorno del Ringraziamento”. Passiamo quindi a dei pensieri un po’ più classici e divertenti, come ad esempio chi fa leva sulla dieta: “Dolcetto o scherzetto?… No, niente dolci per te, dimenticavo che sei a dieta”. C’è chi invece ironizza sulla maschera: “Ma guarda che Halloween è finito, finalmente ti puoi togliere la maschera!”.

AUGURI BUON HALLOWEEN 2022/ Frasi e dediche WhatsApp: "Streghe, vampiri e..."

Halloween è un giorno speciale per tutte le anime del purgatorio: “Halloween è l’unico giorno dell’anno in cui un’anima del purgatorio può essere liberata: se prega a sufficienza finalmente può accedere al paradiso”. Tornando al cibo, una ragazza fa notare: “Halloween mi ha reso confusa. Per tutta la mia vita i miei genitori mi hanno detto: ‘Non accettare mai caramelle dagli sconosciuti’. E poi mi hanno vestita e mi hanno detto ‘Va a chiedere caramelle.’ Non sapevo proprio cosa fare”. Un’altra frase che può essere utilizzata per fare gli auguri ad Halloween 2022 è la seguente: “Non c’è bisogno di aspettare Halloween per vedere delle zucche vuote in giro”.

FESTA HALLOWEEN 2021: FRASI AUGURI!/ E castelli da paura per i cacciatori di fantasmi

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2022, LE FRASI: “DOBBIAMO PORTARTI IL REGALO?”

Se per caso siete amanti delle filastrocche, occhio a queste parole in rima: “Benvenuti nel castello incantato dove anche il più buono verrà stregato: questa è la magia della notte e anche il più buono prenderà le botte! Happy Halloween!”. E ancora: “Per Halloween ho saputo che dai una festa in onore delle streghe…dobbiamo portarti il regalo?”, ma anche: “Halloween è una notte di terrore che risveglia ogni vampiro, una notte di rumore da far togliere il respiro”.

Chiudiamo con gli ultimi due esempi di frasi d’auguri per Halloween 2022: “Venite con me, è la festa di Ognissanti: faremo tremare tutti quanti. Gli scherzi, stavolta son giustificati, le risa e i lazzi perfino aumentati”, e: “Halloween è il giorno dell’anno in cui si riuniscono tutte le zucche vuote…!”.

