Auguri di buon Halloween 2022/ Frasi: “Ognuno di noi ha un lato oscuro, come la luna”

Mancano solamente 48 ore al 31 ottobre, giorno in cui faremo gli auguri di buon Halloween 2022. Fervono i preparativi, fra zucche, decorazioni dark e costumi a tema, e nel contempo, è scattata la ricerca delle frasi d’auguri più originali per il giorno più spaventoso dell’anno. La nostra redazione sta raccogliendo per voi alcuni dei pensieri più interessanti a riguardo, a cominciare da questo di un anonimo: “Halloween cade a novembre perché in questo mese muore la natura. Si tratta di esorcizzare la morte, addomesticarla, e pensare alla propria”.

Fra gli autori che hanno detto la loro su Halloween anche Mark Twain: “Ognuno di noi è una luna, ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno”. Proseguiamo con Henrik Ibsen, che considera tutte le persone dei fantasmi: “Io credo che anche noi, tutti noi, non siamo altro che degli spettri”. Fabrizio Caramagna, noto scrittore italiano, aggiunge: “I limiti e le cose ordinarie li lascerei agli altri giorni. Io mi tengo le possibilità di Halloween. Tutte”. Proseguiamo con le frasi d’auguri più belle per Halloween 2022 con William Shakespeare: “Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo”.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2022, FRASI: DA NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS ALLE CITAZIONI

Direttamente dal film Nightmare Before Christmas invece: “Questo è Halloween, grida insieme a noi, fate largo a chi è speciale più di voi!”, una rima che può essere anche usata come post social per ricordare questo giorno da paura. Joseph Conrad, invece, parlò così della notte del 31 ottobre: “Stasera c’è qualcosa di inquietante nella luce della luna; ha tutta la mancanza di passione di un’anima senza corpo, e qualcosa del suo inconcepibile mistero”.

Chiudiamo con il pensiero di Nina Willis Walter: “Le streghe volano attraverso il cielo, i gufi vanno, Chi? Chi? Chi? I gatti neri miagolano e fantasmi verdi ululano, Spaventoso Halloween a voi!”. A breve un nuovo aggiornamento con le frasi d’auguri più belle per Halloween 2022.

