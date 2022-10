Auguri di buon Halloween 2022/ Frasi originali “La notte in cui i bimbi si vendicano”

Mancano davvero pochi giorni agli auguri di buon Halloween 2022. Il prossimo 31 ottobre, lunedì, cadrà il giorno più pauroso dell’anno, e come da tradizioni moltissimi italiani si scambieranno frasi d’auguri a tema, ma anche immagini e video decisamente divertenti. Se foste alla ricerca di un pensiero originale da dedicare ai vostri amici e parenti, abbiamo raccolto per voi alcune delle frasi più belle, a cominciare da questa famosa citazione di Michael Hall, che torna puntuale ogni anno proprio durante questo periodo: “Adoro Halloween: è l’unico periodo dell’anno in cui tutti indossano una maschera, non solo io”.

Incidenti oggi, 15enne morto a Novi Ligure in scooter/ 41enne vittima ad Arezzo

Spazio anche ad un’altra citazione, quella di Jean-Paul Malfatti: “Halloween: festa magica e misteriosa strapiena di sorprese in cui, tra dolcetti e scherzetti, la paura e l’orrore diventano gioia e divertimento”. Secondo Jean Baudrillard, la festa di Halloween è una sorta di vendetta dei bimbi: “Non c’è niente di più divertente di Halloween. Questa festa sarcastica riflette una domanda infernale di vendetta da parte dei bambini sul mondo degli adulti”.

Terremoto oggi Bolzano M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Catanzaro

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2022: DA STEPHEN KING AI PENSIERI PIU’ DIVERTENTI

Se foste alla ricerca di una frase d’auguri per Halloween 2022 attenzione anche alle parole del maestro dell’horror, Stephen King: “Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell’oscurità”.

Spazio anche ad alcune frasi d’auguri più simpatiche e divertenti, come ad esempio: “Halloween è la sera in cui si risvegliano i morti, quindi svegliati finché sei in tempo”, ma anche: “Halloween è la festa dei mostri… beh, allora è la tua serata: buon divertimento!”, così come: “Sono una strega, sono una pazza, se non mi ami prendo la mazza… Buon Halloween”. Chiudiamo con un’altra fra le frasi d’auguri di buon Halloween più simpatiche che abbiamo scovato in rete: “Ad Halloween le streghe girano i pentoloni per preparare le pozioni, i fantasmi si danno un gran da fare perché tutti vogliono spaventare e da meno non sono i vampiri, che son tutti su di giri”. Appuntamento a breve per un nuovo aggiornamento con tante frasi d’auguri a tema Halloween 2022.

Buona festa dei morti 2022/ Le frasi d'auguri: “Tutto ciò che amiamo è parte di noi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA