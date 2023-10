Auguri di Buon Halloween 2023/ Frasi via WhatsApp: da film e serie tv, paurose… (31 ottobre)

Divertenti e paurose, le frasi per gli auguri di Buon Halloween 2023 possono essere molto diverse. Quel che non cambia è l’obiettivo: vanno dedicate nella notte più spaventosa dell’anno. La notte più spettrale dell’anno non è fatta solo di caramelle e costumi da paura, ma anche di riflessioni, a volte anche inquietanti. Ma ce n’è per tutti i gusti, non mancano le battute divertenti, così come le citazioni da film e serie tv. Non possono mancare anche frasi per bambini e pure sulle zucche di Halloween. Del resto, come dice Judy Gold «Halloween è un’opportunità per essere veramente creativi». Partiamo da William Shakespeare: «Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo». C’è pure Oscar Wilde: «Una maschera dice molto più di un volto».

Sempre in tema letteratura, citiamo Charles Baudelaire: «Adorabile strega, ami tu i dannati?». In tema cinema, invece ci sono Sylvester Stallone con «Halloween è l’unico momento in cui le persone possono diventare ciò che vogliono essere senza essere licenziate» e Tim Burton con «Ogni giorno è Halloween, non è vero? Per alcuni di noi» per le frasi di auguri di Buon Halloween 2023.

FRASI AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2023 DA TV, CINEMA E SERIE

La nostra rassegna di frasi di auguri di Buon Halloween 2023 prosegue con Stephen Graham Jones: «C’è chi è nato per Halloween e chi invece conta i giorni fino a Natale». Il conduttore americano Stephen Colbert: «Stavo decidendo se vestirmi da Batman o da Spiderman per Halloween, quando ho capito che sono un uomo adulto. Quindi, Batman». Passiamo alle frasi da film e serie tv. «Adoro Halloween: è l’unico periodo dell’anno in cui tutti indossano una maschera, non solo io» dice Dexter Morgan in Dexter. Invece lo Sceriffo Leigh Brackett: «È Halloween, tutti hanno diritto a un sano spavento».

Per le frasi di auguri di Buon Halloween 2023 c’è pure Gomez de La Famiglia Addams: «Guardala… per lei morirei, ucciderei per lei. L’uno o l’altro, che estasi!». Tiriamo in ballo anche Aggie Cromwell, Halloweentown – Streghe si nasce: «Essere normali è decisamente sopravvalutato». Invece, Vladislav in What We Do in the Shadows: «Io opto per un look che definisco “morto ma delizioso”». Poi Willy Wonka nella Fabbrica di Cioccolato: «La suspance è terribile. Speriamo che duri».

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2023: FRASI SPAVENTOSE

Per le frasi di auguri di Buon Halloween 2023 vogliamo anche farvi delle proposte “paurose”. Un esempio è quella di J.M. Barrie: «Una casa non è mai ferma nell’oscurità per coloro che la ascoltano attentamente; c’è un sussurro in stanze lontane, una mano ultraterrena preme il pennino della finestra, il chiavistello si alza. I fantasmi sono nati quando il primo uomo si è svegliato nella notte». Che dire poi di Mary Shelley in Frankenstein: «Era già l’una del mattino; la pioggia batteva lugubre contro i vetri, la candela era quasi consumata quando, tra i bagliori della luce morente, la mia creatura aprì gli occhi, opachi e giallastri, trasse un respiro faticoso e un moto convulso ne agitò le membra».

Torniamo a William Shakespeare, ma in Macbeth: «Dal pizzicore dei pollici avverto che sta giungendo qualcosa di malvagio. Apritevi porte, chiunque sia che batte». Non può mancare il grande esperto di horror, Stephen King, per le frasi di auguri di Buon Halloween 2023: «I mostri sono reali e anche i fantasmi lo sono. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono».











