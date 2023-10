AUGURI BUON HALLOWEEN 2023/ Frasi da brividi: “I lupi in silenzio mentre la luna ulula”

Un nuovo ricco aggiornamento con le migliori frasi d’auguri per Halloween 2023, festa che è sempre più vicina. Partiamo con questa citazione di George Carlin, che descrive così una notte alquanto inquietante: “Ci sono notti in cui i lupi stanno in silenzio e solo la luna ulula”. Continuiamo con queste parole decisamente da brividi: “Halloween è una notte di terrore che risveglia ogni vampiro, una notte di rumore da far togliere il respiro”. Per Sir Arthur Conan Doyle: “Dove non c’è immaginazione non c’è orrore”.

Fra le frasi di Halloween 2023 che potreste usare come post anche queste parole di Nicholas Gordon: “Halloween avvolge la paura nell’innocenza, come se fosse un dolce leggermente acidulo. Lascia che il terrore, quindi, si trasformi in una delizia”. Chiudiamo questo focus con Stephen King, spesso e volentieri citato in questi giorni: “Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell’oscurità”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI BUON HALLOWEEN 2023, FRASI DIVERTENTI: “FRA TUTTE LE STREGHE TU SEI LA MIGLIORE”

Prosegue senza sosta il viaggio della redazione de IlSussidiario.net alla ricerca delle migliori frasi d’auguri in vista della festa di Halloween 2023, quando mancano ormai pochi giorni alla grande notte. In questo focus vogliamo concentrarci su alcune frasi prese direttamente dai film, che potrebbero essere perfette come post da pubblicare sui social, a cominciare da Facebook, Instagram e Twitter. Partiamo subito con queste parole prese dalla pellicola Van Helsing: “Vampiri, gargoyle, stregoni, sono tutti uguali ‐ meglio se cotti bene”.

Spazio ad Hocus Pocus: “Stasera c’è la luna piena. Ecco perché tutti gli strambi sono fuori”, parola decisamente simpatica. Direttamente dal film horror Saw l’enigmista, spazio a: “Salve signori, fino ad ora avete giocato con le vite degli altri, ora farete un gioco per la vostra vita”. Continuiamo con Cowboy Bepop secondo cui “Halloween è l’unico giorno dell’anno in cui un’anima del purgatorio può essere liberata: se prega a sufficienza finalmente può accedere al paradiso”. Direttamente da Mezzanotte nel giardino del bene e del male sono invece queste parole: “Per riuscire a capire i vivi bisogna saper frequentare i morti”.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2023: DA MERCOLEDÌ ADDAMS A ANIMAL HOUSE

Proseguiamo il nostro spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per Halloween 2023 con: “Smetterò di vestirmi di nero quando faranno un colore più scuro”, tratta direttamente dalla serie tv dei record a firma Netflix, Mercoledì Addams. Un classico in questo periodo è senza dubbio Nightmare Before Christmas, l’incubo prima di Natale: “Questo è Halloween, grida insieme a noi, | fate largo a chi è speciale più di voi!”. E’ invece presa direttamente da Rocky Horror Picture Show questa frase: “Vorrei, se posso, accompagnarvi in uno strano viaggio”.

Chiudiamo questo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per Halloween 2023 con Animal House: “Chi è stato a buttare un carico di polvere effervescente in piscina? Chi ha messo in refettorio un cadavere rubato in reparto chirurgia? Ad ogni Halloween sugli alberi c’è una fioritura di mutande ed ad ogni inizio di primavera i cessi esplodono!”.











