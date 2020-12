Auguri di buon Natale 2020/ Da Bukowski a Rodari: frasi e citazioni più famose

E’ il 18 dicembre, il che significa che fra esattamente una settimana sarà il 25 e di conseguenza potremo finalmente scambiarci gli auguri di buon Natale 2020. In attesa di capire se il governo ci concederà qualche libertà in più, o di contro, se verranno inasprite le misure restrittive, noi proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta delle frasi più interessanti per fare appunto gli auguri di buon Natale 2020. In questo spazio vogliamo in particolare dedicarci alle citazioni più famose sul Natale, a cominciare da quella del maestro Gianni Rodari, il poeta dei bambini per eccellenza.

Un giorno lo scrittore disse: “Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti, prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti”. Una simpatica filastrocca che si può utilizzare come post social, magari su Facebook, Instagram o Twitter, ma anche come messaggio via WhatsApp. La musicista Charlotte Carpenter, invece, cerca di spiegare il vero senso del Natale: “Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero”. Come dire, se una persona non è serena, difficilmente riuscirà a festeggiare.

AUGURI DI BUON NATALE 2020: LE FRASI DEI PERSONAGGI FAMOSI, ALCOTT, BUKOWSKI…

Proseguiamo nella scoperta delle migliori citazioni per gli auguri di buon Natale, con le parole di Lousia May Alcott, che sottolinea invece l’aspetto più ludico di questa festa: “Natale non sarà Natale senza regali”. Ovviamente, fra le citazioni per gli auguri di buon Natale non poteva mancare l’aforista per eccellenza, Charles Bukowski: “È Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese”. Sono invece dell’attore americano Bob Hope queste splendide parole: “La mia idea sul Natale, antica o moderna che sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, perché dobbiamo aspettare il Natale per iniziare?”. Infine spazio alla scrittrice Maria Luisa Spaziani: “Natale altro non è che quest’immenso silenzio che dilaga per le strade, dove platani ciechi ridono con la neve”.

