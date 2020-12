Auguri di Buon Natale 2020/ Frasi celebri e divertenti: dagli amici ai cuori solitari

Il conto alla rovescia per gli auguri di Buon Natale 2020 sta per terminare: tra poche ore approderà la tanto attesa festività segnata dall’arrivo di Babbo Natale con la sua slitta, ma quest’anno sarà vissuta in maniera decisamente differente rispetto ai precedenti e per questo molto più speciale. La distanza farà purtroppo da cornice alla giornata del 25 dicembre, ma un pensiero magari scritto sul classico bigliettino da allegare ad un dono o semplicemente una frase da far recapitare via social o Whatsapp ai nostri cari lontani potrebbe fare la differenza. Per molti italiani purtroppo non sarà un “Felice Natale” e mai come in questo periodo occorre trovare le giuste parole per poter fare gli auguri alle persone alle quali vogliamo più bene.

Nonostante tutto il giorno di Natale resta anche uno dei più speciali, per questo possiamo esprimere i nostri pensieri più sentiti grazie all’uso di frasi celebri di grandi autori del passato ma anche divertenti e simpatiche a seconda dei destinatari grazie ad una carrellata di nostre idee originali tratte da citazioni celebri, film e poesie. Iniziamo sorprendendo subito un buon amico, colui che è rimasto al nostro fianco anche nei momenti peggiori: in tal caso ci viene in aiuto Bob Marley con una sua celebre frase “I veri amici sono come le stelle: puoi riconoscerli solo quando è buio intorno a te”.

AUGURI DI BUON NATALE 2020: UN PENSIERO ANCHE AI SINGLE

Siete alla ricerca di frasi per i vostri auguri di Natale 2020 in questa Vigilia natalizia ma non avete ancora trovato la giusta ispirazione? Alda Merini, grande poetessa, ha scritto bellissime parole anche su questa festività che sta per travolgerci: “A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati”. Un messaggio mai tanto attuale. Volete sorridere nonostante il periodo tutt’altro che felice? Allora Jake La Motta ci regala una delle frasi più divertenti per questo Natale in arrivo: “Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: spiacente ma Babbo Natale si è suicidato”. Tanti i single anche durante queste festività. Lo sa bene Armistead Maupin che a loro ha dedicato una frase da inviare proprio a coloro che sotto l’albero si ritroveranno senza la persona del proprio cuore accanto: “Il Natale è una cospirazione per far sentire ai single che sono soli”.



