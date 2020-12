Auguri di buon Natale 2020/ Frasi e citazioni dei film: Canto di Natale, Home Alone..

E’ domenica 20 dicembre 2020, e per il grande evento mancano solo 5 giorni: stiamo parlando del giorno in cui ci scambieremo gli auguri di buon Natale, venerdì prossimo. Ormai da tempo abbiamo iniziato un viaggio speciale alla ricerca delle frasi più belle da utilizzare appunto per fare gli auguri di buon Natale, e oggi vogliamo soffermarci sulle citazioni più famose dei film natalizi, utili in particolare come post sui social, da Instagram a Facebook passando per Twitter.

Cominciamo con “Oh, Natale non è solo un giorno, è uno stato d’animo”, presa direttamente da “Miracolo nella 34ª strada” ma nella sua prima versione storica, quella del 1947, non nel film uscito in seguito, negli anni ’90. Direttamente da “Mamma ho perso l’aereo”, pellicola natalizia per eccellenza, delle parole che potrebbero essere usate da qualcuno che ha perso un caro di recente: “Vuoi dire a Babbo Natale, per favore, che quest’anno invece dei regali rivoglio solo indietro la mia famiglia?”.

AUGURI DI BUON NATALE 2020, LE CITAZIONI DEI FILM: UNA STORIA DI NATALE E NON SOLO

Per gli auguri di buon Natale 2020 potremmo utilizzare anche queste parole prese direttamente da “Una storia di Natale – A Christmas Story”, film del 1983: “Il Natale stava arrivando. Adorabile, glorioso, bellissimo Natale, intorno al quale ruotava l’intero anno dei bambini”. Tornando a “Miracolo nella 34ª strada”, un pensiero decisamente profondo: “La fede è credere nelle cose quando il buon senso ti dice di non farlo”, mentre è ormai divenuta storica la citazione del film A Christmas Carol, Canto di Natale (il famoso racconto di Charles Dickens in versione cartoon con Im Carrey): “Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno”. Infine un’altra storica citazione presa direttamente da un’altra versione nota di “Canto di Natale”, leggasi “S.O.S. fantasmi – Scrooged” del 1998: “È la vigilia di Natale! È la notte dell’anno in cui tutti ci comportiamo un po ‘meglio, sorridiamo un po’ più facilmente, esultiamo un po’ di più. Per un paio d’ore all’anno, siamo le persone che abbiamo sempre sperato di essere”.

