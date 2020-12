Auguri di buon Natale 2020/ Frasi più belle da dedicare agli amici, seconda famiglia

Nuovo appuntamento quotidiano con gli auguri di buon Natale 2020. Oggi è lunedì 21 dicembre, e significa che al fatidico giorno mancano solamente 96 ore, quattro giorni. Continua quindi il nostro viaggio, ed è ormai giunto alla meta, alla ricerca delle frasi per fare gli auguri di buon Natale più belle e significative, e in questo focus vogliamo soffermarci in particolare sui pensieri da dedicare ai nostri amici, per molti, una seconda famiglia. Del resto, con le misure restrittive anti-covid che entreranno in vigore a breve, difficilmente si si potrà fare loro visita per la Vigilia, Natale e Santo Stefano, di conseguenza gli auguri saranno esclusivamente digitali, via chat, come WhatsApp, Telegram e Messenger, o attraverso i social, Facebook, Instagram e Twitter su tutti.

Ma basta con le chiacchiere e partiamo subito con una frase che secondo noi merita la vostra attenzione: “Non credo sia possibile trovare un’altra persona al mondo che possa capirmi con un solo sguardo come fai tu, questo ti rende l’amica che tutti vorrebbero sotto l’albero di natale e che io ho la fortuna di avere! Buon Natale!”.

AUGURI DI BUON NATALE 2020, LE FRASI PER GLI AMICI: “TU SEI MOLTO SPECIALE”

Un’altra frase per fare gli auguri di buon Natale 2020 ai nostri amici è questa: “In questa notte magica, dal freddo nord con le sue instancabili renne, è arrivato Babbo Natale, con il suo carico di regali da portare a persone speciali. Tu sei molto speciale, quindi apri il pacco e dentro troverai tutto ciò che hai sempre sognato. Auguri”. Se per caso avete conosciuto una persona speciale da poco, ecco alcune parole che volendo potreste dedicare anche ad un eventuale neo-fidanzato o ad una neo-fidanzata: “Quest’anno il mio Natale sarà ancora più bello perché ho conosciuto una persona veramente molto speciale”. Per fare gli auguri di buon Natale ad un vostro amico potreste anche scrivergli: “Ti auguro un Natale sereno, felice, tanti sogni avverati, un oceano pieno di salute, un anno illuminato da affetto e che tutto il bene che ti voglio riesca a scaldare il tuo grande cuore”. Infine segnaliamo: “Ti auguro che tu riesca a trascorrere il Natale con il calore della tua famiglia perchè non c’è più bella cosa della famiglia! Buon Natale”.

