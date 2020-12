Auguri di buon Natale 2020!/ Frasi più belle “Non importa cosa trovi sotto l’albero…”

Conto alla rovescia iniziato in vista degli auguri di Natale 2020. Quest’anno più che mai fare e ricevere gli auguri in questo particolare Natale all’insegna della sobrietà e soprattutto delle distanze acquisirà un significato certamente maggiore. Nonostante le limitazioni e le raccomandazioni degli esperti, la corsa agli acquisti natalizi è già partita ma quest’anno non avremo la possibilità di poterci riunire tutti attorno alla tradizionale tavola imbandita in occasione del classico scambio dei doni. Ecco allora una carrellata di frasi di auguri che potrete allegare ai vostri messaggi su Whatsapp, Facebook o e-mail oppure ai vostri doni che potrete far recapitare per posta ad amici, parenti o persone care che in questo finale di strano anno non potrete incontrare di persona. Cosa c’è di meglio se non una frase d’autore da dedicare alle persone a cui vogliamo bene? Stephen Littleword, con i suoi aforismi e pensieri in pillole, in occasione del Santo Natale ci regala una perla pronta a riscaldare i nostri cuori: “Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno”. Una frase che quest’anno vale molto più di mille regali. Di Gertrude Tooley Buckingham un altro pensiero a tema: “Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile”.

AUGURI DI BUON NATALE 2020, LE PIÙ BELLE FRASI TRA SPIRITUALITÀ E RELIGIONE

Quello che sta per travolgerci sarà indubbiamente un Natale all’insegna della riflessione e della spiritualità. Per questo nell’augurare “Buone Feste” possiamo allegare un pensiero che giunge direttamente da Papa Francesco: “Vi auguro buon Natale a tutti e vi auguro il meglio, vi auguro di studiare, lavorare, sognare, giocare, avere un maestro! Vi auguro tutto”. E’ proprio Bergoglio, infatti, che ci ricorda il vero significato dietro questa festività che culminerà il prossimo 25 dicembre: “Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace”. Ed ancora: “La gioia del Natale è una gioia speciale; ma è una gioia che non è solo per il giorno di Natale, è per tutta la vita del cristiano”. A proposito di frasi religiose, anche San Pio da Pietrelcina ci ha donato una frase che può guidarci verso il Santo Natale aprendo alla riflessione ed al raccoglimento: “Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente”.



