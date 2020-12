Auguri di buon Natale 2020/ Le frasi e i messaggi più belli per gli innamorati

Quanto manca agli auguri di buon Natale 2020? Essendo oggi giovedì 17 dicembre, mancano solo 8 giorni. Fervono i preparativi, a cominciare dai regali (misure restrittive anti coronavirus permettendo), e nel contempo, si inizia a pensare alle frasi più belle da spedire ai nostri conoscenti via chat, ad esempio attraverso WhatsApp o Messenger, ma anche da postare sui social, come Instagram, Twitter o Facebook su tutti. La nostra redazione ha iniziato da qualche giorno a questa parte una ricerca delle frasi per gli auguri di buon Natale 2020 e anche oggi si sta dedicando alle parole più belle, originali, divertenti e che meritano l’attenzione soprattutto da parte di chi cerca un pensiero ricercato.

Nel dettaglio vogliamo soffermarci soprattutto sulle frasi dedicati agli innamorati, a cominciare da: “Buon Natale… incanto, meraviglia e stupore ti accompagnino per sempre… che tu possa avere un cuore pieno d’amore, occhi raggianti per sognare ed ali per volare! Auguri”. Tra l’altro un pensiero che potrebbe essere anche spedito da un genitore ad un figlio.

AUGURI DI BUON NATALE 2020, FRASI PER GLI INNAMORATI E NON SOLO…

Fra le frasi di auguri di buon Natale 2020 abbiamo selezionato anche: “A Natale regala tutto il tuo amore, il tuo meraviglioso sorriso… sarà il più bel dono del mondo. Tanti auguri!”, e anche questa potrebbe tranquillamente essere usata da un genitore per un figlio. E ancora: “Ti auguro un Natale di Pace ed armonia, gioia ed allegria, che sia un meraviglioso momento d’amore. Tanti auguri di Buon Natale”, ma anche: “A Natale l’amore può trionfare, apri il tuo cuore e lascialo andare. Buon Natale e non smettere mai di sognare!”. Infine segnaliamo fra le frasi di auguri di buon Natale più belle: “Ogni tuo sorriso accende in cielo una nuova stella. Continua a brillare per sempre, i tuoi sogni sono a portata di mano, realizzali! Tanti auguri di Natale!”. Appuntamento a breve con altre nuove frasi, restate collegati con noi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA