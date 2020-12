Auguri di buon Natale 2020/ Le frasi più originali fra freddure e indovinelli

E’ il 22 dicembre e mancano quindi solamente tre giorni al 25, quando faremo finalmente gli auguri di buon Natale 2020. La propria famiglia, i propri parenti, ma anche gli amici, i colleghi di lavoro, i vicini di casa e i conoscenti, tantissimi saranno i destinati dei nostri auguri di buon Natale anche per questo funesto 2020, e di conseguenza, molti sono coloro che stanno ricercando in queste ore le frasi più originali da scrivere via chat, WhatsApp, Telegram e Messenger su tutte (senza dimenticarsi dei vecchi sms), nonché sui social, da Facebook a Instagram passando per Twitter e TikTok.

In questo spazio vogliamo in particolare soffermarci sulle frasi più divertenti e ironiche sotto forma di indovinelli, così come suggerite dal portale frasimania.it. Partiamo con il colmo per un albero natalizio: “Qual è il colmo per un albero di natale? Essere conciato per le feste”. Un’altra freddura in vista del Natale: “Cosa fanno sotto l’albero di Natale il Re di Spagna e la Regina d’Inghilterra? I regali”. Simpatica anche questa sui magi: “Cosa diventa un Re Magio quando è triste? Un Re Mogio”.

AUGURI DI BUON NATALE 2020, FRASI, FREDDURE E INDOVINELLI: LA STORICA CITAZIONE DI JAKE LAMOTTA

Charles M. Schulz, autore di Charlie Brown, invece un giorno disse: “A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa”. Proseguiamo con un altro indovinello/freddura: “Cosa dice un cane davanti ad un albero di Natale? Finalmente hanno messo la luce nel cesso!”, mentre se voleste metterla sul tema politica, magari come frase di auguri di buon Natale da inviare ad un sostenitore di Salvini, attenzione a questo pensiero: “Piaccia o non piaccia, il Natale è un giorno speciale: è l’unico giorno dell’anno in cui i leghisti brindano alla nascita di un extracomunitario…”. Proseguiamo con “Perché a Natale fa sempre così freddo? Perché è Dicembrrrrr…”. Infine una storica citazione del pugile italo-americano Jake LaMotta, che un giorno confessò: “Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: “’spiacente, ma Babbo Natale si è suicidato’”.

