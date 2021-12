Auguri di Buon Natale 2021/ Frasi WhatsApp e immagini: “Tornare bambini fa bene”

AUGURI DI BUON NATALE 2021, FRASI E IMMAGINI: SCRITTORI E POETI

Auguri di Buon Natale 2021, ci siamo: oggi, sabato 25 dicembre, ricorre il giorno più atteso dell’anno e, con esso, scatta la corsa alle idee per i propri messaggi da inviare su WhatsApp, siano essi sotto forma di frasi oppure di immagini. Noi de “Il Sussidiario.net” siamo pronti a offrirvi alcune ispirazioni per i vostri auguri, a cominciare dalla frase di Calvin Coolidge: “Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere abbondanti in misericordia è avere il vero spirito del Natale”.

C’è poi la scrittrice Agnes Mae Pharo, che sottolinea qual è, a suo giudizio, il significato del Natale: “È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni, e che ogni via porti alla pace”. Decisamente poetico, sentito e, soprattutto, condivisibile, il pensiero di Washington Irving, il quale dice: “Natale è la stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità in casa e la cordiale fiamma della carità nel cuore”.

AUGURI DI BUON NATALE 2021, FRASI E IMMAGINI: “FA BENE A MOMENTI TORNARE BAMBINI”

Proseguiamo con la nostra carrellata di auguri di Buon Natale 2021 con un grande classico del calibro di Charles Dickens. A suo modo di vedere, “fa bene a momenti tornare bambini e più che mai a Natale, ch’è una festa istituita da Dio fattosi anch’egli bambino”. “Il Natale viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile”, ha sottolineato la poetessa Gertrude Tooley Buckingham, a cui ha fatto eco la scrittrice Freya Stark: “Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che ciascuno porta nel proprio cuore”.

Per quanto concerne le immagini utili ad augurare Buon Natale, anche quest’anno si è registrato un netto predominio da parte delle tradizionali e immancabili fotografie e foto con alberi di Natale e presepi, ma non sono mancati selfie e gif speciali, aventi come protagonisti i personaggi dei cartoni animati, dei film e delle serie televisive.



