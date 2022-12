Auguri di Buon Natale 2022, frasi 25 dicembre/ “Dio si avvicina a ciascuno di noi”

FRASI AUGURI DI BUON NATALE 2022: LA RIFLESSIONE DEL PAPA

Auguri di buon Natale 2022 a tutti voi lettori dalla redazione de IlSussidiario.net. Oggi è il 25 dicembre, il giorno che per antonomasia va trascorso accanto alle persone che amiamo, riscoprendo il piacere di un abbraccio, di un pranzo o di una cena condiviso con i propri affetti, facendo regnare sovrano lo spirito natalizio. Per le vostre frasi di auguri di buon Natale 2022 da inviare via WhatsApp o attraverso i social media, vi suggeriamo alcuni spunti che potrete inserire all’interno delle vostre dediche, sperando di potervi così fornire un aiuto concreto nella ricerca del pensiero più adatto a questa giornata di festa.

Partiamo da una frase di auguri di buon Natale 2022 pronunciata da Papa Francesco: “Il Natale è la sorpresa di un Dio bambino, di un Dio povero, di un Dio debole, di un Dio che abbandona la sua grandezza per farsi vicino a ognuno di noi”. Non va poi sottovalutata la potenza della frase, carica di significato, di Calvin Coolidge: “Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere abbondanti in misericordia, è avere il vero spirito del Natale”.

FRASI AUGURI DI BUON NATALE 2022: SPUNTI LETTERARI E MUSICALI

Anche dall’universo musicale è possibile attingere a piene mani per individuare le frasi di auguri buon Natale 2022 più belle da inviare a coloro che più amate. Joan Mills, in primis, ha asserito: “Il Natale è il luogo in cui conservare i ricordi della nostra innocenza”. La cantante Charlotte Carpenter, invece, ha detto: “Se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore, non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero”. Impossibile non menzionare John Lennon, con il suo messaggio inclusivo: “And so happy Christmas for black and for white/ For yellow and red ones let’s stop all the fights”.

L’autrice Agnes Mae Pharo ha ricordato il vero significato del 25 dicembre: “È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni e che ogni via porti alla pace”. Per i vostri auguri di buon Natale 2022, tornando alla sfera religiosa, vi segnaliamo questa riflessione di Padre Pio: “Tutte le feste della Chiesa sono belle… La Pasqua, sì, è la glorificazione… ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore”.











