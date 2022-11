Auguri di buon Natale 2022/ Frasi divertenti: “Il 25 dicembre siamo più buoni ma…”

Stiamo per entrare ufficialmente nel periodo più bello e magico dell’anno, quello del Natale, di conseguenza sta partendo la caccia ai regali e nel contempo alla ricerca delle frasi d’auguri più belle e originali. La nostra redazione ha iniziato a spulciare il web per individuare i pensieri più simpatici e divertenti, a cominciare da questa citazione di Charles M. Schulz: “A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa”, tipico esempio di parole che si possono utilizzare come post social.

Se cercate qualche freddura, invece, eccovene qualcuna: “Cosa diventa un Re Magio quando è triste? Un Re Mogio”, “Cosa dice un cane davanti ad un albero di Natale? Finalmente hanno messo la luce nel cesso!”, e ancora: “Perché a Natale fa sempre così freddo? Perché è Dicembrrrrr…”. Proseguiamo, fra le tante frasi d’auguri di buon Natale 2022, con un altro esempio: “Piaccia o non piaccia, il Natale è un giorno speciale: è l’unico giorno dell’anno in cui i leghisti brindano alla nascita di un extracomunitario…”.

AUGURI DI BUON NATALE 2022, LE GRASI: “LA VITA E’ COME L’ALBERO…”

Fra le tante citazioni di questo periodo ve ne è una che ritorna ogni anno puntuale, ed è quella di Jake LaMotta: “Eravamo così poveri che a Natale il mio vecchio usciva di casa, sparava un colpo di pistola in aria, poi rientrava in casa e diceva: ‘spiacente, ma Babbo Natale si è suicidato’”. Spazio ad un pensiero a tema culinario: “A Natale si riscoprono i valori più alti: colesterolo, trigliceridi e glicemia…”.

E ancora: “La vita è come un albero di Natale… c’è sempre qualcuno che rompe le palle!”. Fra le tante frasi d’auguri per Natale 2022, ce ne è una che va sempre per la maggiore: “Capisci che stai invecchiando quando per le feste di Natale aspetti la tredicesima e non Babbo Natale…”. Chiudiamo questo focus dedicato alle più simpatiche frasi d’auguri di buon Natale 2022 con questi due esempi: “Caro Babbo Natale ti scrivo sulla carta vetrata perché so cosa hai fatto l’anno scorso con la mia letterina…”, e: “Babbo Natale ha letto i vostri post durante tutto l’anno. Per questo molti di voi riceveranno un dizionario di italiano…”.

