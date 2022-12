Auguri di buon Natale 2022/ Frasi e citazioni dei film: una raccolta a tema natalizio

Siamo entrati nelle ultime due settimane prima del Natale 2022 e la nostra redazione non può esimersi dalla sua mission natalizia principale, cercare le migliori frasi d’auguri per queste festività. Tanti gli esempi originali che abbiamo pescato sul web, a cominciare da alcune citazioni prese direttamente dai film a tema, come ad esempio “Miracolo nella 34ª strada”, pellicola del 1947 in cui si pronunciavano tali parole: “Oh, Natale non è solo un giorno, è uno stato d’animo”, utili anche come stato sui social. Direttamente da “Una storia di Natale”, film di Bob Clark del 1983, invece: “Il Natale stava arrivando. Adorabile, glorioso, bellissimo Natale, intorno al quale ruotava l’intero anno dei bambini”.

Una classica citazione direttamente da A Christmas Carol, splendida pellicola del 2009 di Robert Zemeckis con un Jim Carrey “in digitale” ad interpretare il mitico Scroodge: “Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno”. Proseguiamo la ricerca delle migliori frasi d’auguri per un buon Natale 2022 con queste parole prese da “S.O.S Fantasmi”, altra pellicola natalizia cult degli anni ’80: “È la vigilia di Natale! È la notte dell’anno in cui tutti ci comportiamo un po ‘meglio, sorridiamo un po’ più facilmente, esultiamo un po’ di più. Per un paio d’ore all’anno, siamo le persone che abbiamo sempre sperato di essere”.

AUGURI DI BUON NATALE 2022, LE FRASI: DA PAPA FRANCESCO A SCHOPENHAUER

Non soltanto citazioni dei film per le frasi d’auguri di Natale, ma anche messaggi più “classici” e profondi come ad esempio queste parole di Papa Francesco: “In Gesù, assaporeremo lo spirito vero del Natale: la bellezza di essere amati da Dio”.

Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per un buon Natale 2022 con il pensiero del filosofo Arthur Schopenhauer, che nel suoi Parerga e paralipomena scrive: “Colui che ha una grande ricchezza in sé stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre”.

