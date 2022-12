Auguri di buon Natale 2022/ Frasi: “Ogni volta che doni con amore e dolcezza…”

E’ iniziato ufficialmente il mese di dicembre e nell’aria si iniziare a respirare l’atmosfera del Natale. Regali, dolci a tema, alberi e presepi, e le immancabili frasi d’auguri ci accompagneranno per i prossimi 20 giorni e passa, cullandoci appunto verso il Natale 2022. Se regali, dolci, alberi e presepi non possiamo fornirveli, possiamo invece consigliarvi le migliori frasi d’auguri per questo Natale, e cominciare con una simpatica frase a firma Franco Lissandrin: “Siamo prossimi al Natale, al Capodanno, alla Befana, a Pasqua, alle ferie, allo sciopero generale. Ed è di nuovo Natale”.

Spazio a Michele Gentile e alla sua splendida citazione sul Natale: “Il Natale è un’immortale ode d’amore da serbare in fondo all’anima e condividere in ogni stagione del cuore”. Secondo Arnold Eric Sevared, il Natale è una necessità: “Il Natale è una necessità. Deve esserci almeno un giorno all’anno in cui ci ricordiamo di non essere qui sulla Terra solo per noi stessi ma anche per altri motivi”.

AUGURI DI BUON NATALE 2022: “ARRIVA SOLO UNA VOLTA ALL’ANNO”

Fra le frasi d’auguri per il Natale 2022, non possono mancare le citazioni di Papa Francesco: “La luce divina, che inondò i cuori della Vergine Maria e di san Giuseppe, e guidò i passi dei pastori e dei magi, brilla anche oggi per noi”. Thomas Tusser, invece, aggiunge: “A Natale gioca e rallegrati, perché il Natale arriva solo una volta all’anno”. Per Lorenzo Marone, invece, il Natale è casa: “Il Natale è un incontro con la memoria, ci porta a casa, inevitabilmente”.

Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri di Natale 2022 con queste splendide parole di Carlo Prevale: “È Natale ogni volta che sorridi a un bimbo, tenendogli la mano. È Natale ogni volta che riconosci i tuoi limiti, i tuoi errori. È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro. È Natale ogni volta che doni con amore la tua dolcezza. È Natale ogni volta che ascolti la canzone del cuore”.

