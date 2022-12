Auguri di buon Natale 2022/ Frasi per i bimbi “Sei un birichino ma il cuore è grande”

Inizia oggi il mese di dicembre il che significa che al giorno in cui ci scambieremo gli auguri di buon Natale mancano solo 25 giorni. Molti coloro che hanno già fatto acquisti in vista appunto del grande appuntamento, e nel contempo sono tanti quelli che stanno cercando le migliori frasi per fare gli auguri, pensieri che si possono mettere sui bigliettini dei pacchetti ma anche scambiarsi via chat o social. La nostra redazione sta cercando di fare il ‘lavoro sporco’ per voi, ed ha iniziato a raccogliere qualche pensiero per Natale, a cominciare da quelli da dedicate a bambini e ragazzi, come ad esempio: “Che la magia del Natale sia sempre nel tuo cuore. Buon Natale!”. Proseguiamo con: “Sei un po’ birichino, ma Babbo Natale sa che hai un cuore grande, e non si scorderà mai e poi mai di te. Buon Natale bambino mio!”.

Auguri di buon Natale 2022/ Frasi divertenti: “Il 25 dicembre siamo più buoni ma...”

Un’altra frase di auguri di buon Natale da dedicare ai più piccoli è: “Gli elfi e Babbo Natale hanno lasciato questo per te, con l’augurio di un Buon Natale!”. Spazio a: “Ti auguro una vita piena di luce, speranza, amore e fortuna. Buon Natale!”. Bellissimo questo pensiero con riferimento a Gesù: “Non lasciarti dire che sei troppo giovane per realizzare grandi cose. Anche un bambino nato in una stalla può cambiare il mondo. Buon Natale!”.

IL MIO AVVENTO/ "Rifiutare i bicchieri d'acqua già pieni di auguri ed esercitarmi ad avere sete”

AUGURI DI BUON NATALE 2022, TANTE FRASI: “IL TUO SORRISO MI SCALDA”

Proseguiamo con le migliori frasi di auguri di Natale per i più piccoli con: “Fuori farà anche freddo, ma il tuo sorriso mi scalda il cuore. Buon Natale angioletto mio!”. Non può mancare fra le frasi di auguri di Natale più belle, una splendida citazione di Papa Francesco: “Vi auguro buon Natale a tutti e vi auguro il meglio, vi auguro di studiare, lavorare, sognare, giocare, avere un maestro! Vi auguro tutto”. Chiudiamo questo nuovp spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per un buon Natale 2022 con due esempi: “Possano i meravigliosi doni di Babbo Natale riempire la tua casa e il tuo piccolo cuore. Buon Natale!”, e: “A Natale siamo tutti più buoni, ma con te non ce n’è bisogno: sei già dolce di tuo. Tanti auguri!”.

