Auguri di buon Natale 2022/ Frasi WhatsApp “Se ci diamo la mano, i miracoli si fanno”

Sette giorni: si restringe il lasso temporale a vostra disposizione per individuare le vostre frasi di auguri di buon Natale 2022. Esattamente tra una settimana, sarà già tempo di scartare i regali, spargere lo zucchero a velo sui pandori e riunirsi attorno al tavolo con i vostri affetti più cari. Avete già un’idea sulla dedica da inserire nei vostri biglietti o nei vostri messaggi? In caso di risposta negativa, vi proponiamo una selezione di pensieri. Partiamo da Charles M. Schulz e dalla sua ironia: “A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa”.

Auguri di Buon Natale 2022/ Frasi: "Per amare gli altri non serve il 25 dicembre..."

Tra le altre frasi di auguri di buon Natale 2022, individuiamo quella di Gianni Rodari, noto autore di poesie e libri per i più piccoli: “Se ci diamo la mano, i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”. Cassandra Rocca, dal canto suo, ha esternato il seguente aforisma: “L’amore doveva essere proprio come il Natale… Allegro, magico, pieno di luce, piccoli gesti e grandi sorprese”. Concludiamo con una frase divertente: “Caro Babbo Natale, ti scrivo sulla carta vetrata perché so cosa hai fatto l’anno scorso con la mia letterina…”.

AUGURI BUON NATALE 2022/ Pensieri più belli "vero spirito del Natale è nel tuo cuore"

AUGURI DI BUON NATALE 2022, FRASI: “IL NATALE È UNO STATO D’ANIMO”

Nel prosieguo della nostra panoramica circa le frasi di auguri di buon Natale 2022, Calvin Coolidge ha dichiarato: “Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere abbondanti in misericordia è avere il vero spirito del Natale”. Washington Irving, invece, ha asserito: “Natale è la stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità in casa e la cordiale fiamma della carità nel cuore”.

Lo spirito del Natale e il suo vero significato albergano dunque tra le frasi di auguri di buon Natale 2022 e può essere risvegliato anche per mezzo della riflessione della scrittrice Agnes Mae Pharo, la quale sottolinea quale sia il senso di questa ricorrenza: “È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni e che ogni via porti alla pace”.

Auguri Buon Natale 2022/ Frasi e citazioni: "siate buoni e la vita sarà diversa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA