AUGURI DI BUON NATALE 2022/ Frasi “25 dicembre non è una data, ma uno stato d’animo”

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle frasi di auguri di buon Natale 2022 e, in tal senso, non possiamo non menzionare il pensiero di Calvin Coolidge, secondo cui “il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere abbondanti in misericordia è avere il vero spirito del Natale“. Uno spirito che, purtroppo, oggigiorno è scemato, ma che si può provare a riscoprire e risvegliare anche con la riflessione della scrittrice Agnes Mae Pharo, che sottolinea qual è, a suo giudizio, il significato di questa ricorrenza: “È la tenerezza del passato, il valore del presente e la speranza del futuro. È il desiderio più sincero che ogni tazza trabocchi di ricche ed eterne benedizioni e che ogni via porti alla pace”.

Auguri di buon Natale 2022/ Le frasi: “Giorno magico in cui tutto può succedere”

Infine, tra gli auguri di buon Natale 2022, spicca l’affermazione di Washington Irving: “Natale è la stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità in casa e la cordiale fiamma della carità nel cuore“. Se ci ricordassimo di farlo tutti sempre, ogni giorno dell’anno, sarebbe davvero un mondo diverso e, probabilmente, migliore.

AUGURI DI BUON NATALE 2022/ Frasi per i colleghi: "sei stato eccezionale, ora pausa!"

AUGURI BUON NATALE 2022: “IL PROBLEMA VERO È IL 7 GENNAIO…”

Mancano soltanto due settimane al 25 dicembre e l’arco di tempo a disposizione per individuare le migliori frasi d’auguri di buon Natale 2022 si assottiglia sempre più. Questo è, sostanzialmente, il motivo per cui noi de “IlSussidiario.net” intendiamo fornirvi una raccolta dei pensieri più belli in vista della festività più attesa dell’anno, nell’auspicio che possano incontrare e soddisfare le vostre esigenze e fornirvi un valido aiuto per le vostre dediche natalizie.

Iniziamo con una frase d’auguri di buon Natale 2022 davvero originale: “Preparati a trascorrere un Natale super speciale, indimenticabile. A gran richiesta, sei stato scelto per un compito davvero importante. All’unanimità è stato deciso che sarai l’aiutante di Babbo Natale, dovrai trainare la slitta e consegnare i regali. Presto, non perdere tempo, il Natale è alle porte!”. Passiamo poi per un più tradizionale “Auguro a te e alla tua famiglia un Natale gioioso, sereno e bianco. Buone Feste!”, per fare in seguito ritorno a un pensiero all’insegna della simpatia e del divertimento: “Il problema non è Natale, non è Capodanno e non è neanche la Befana. Il problema è rientrare nei jeans il 7 gennaio!”.

AUGURI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022/ Frasi: “Luce per camminare nell'oscurità”

AUGURI BUON NATALE 2022: “CANCELLIAMO LE IPOCRISIE E IL FALSO PERBENISMO”

Tra i suggerimenti per gli auguri di buon Natale 2022 da inviare via WhatsApp o da mettere nero su bianco sui vostri biglietti, vi suggeriamo anche la seguente riflessione, che esorta a concentrarsi sulla necessità di riscoprire la genuinità di questo giorno di festa: “Cancelliamo le ipocrisie, il falso perbenismo, riscopriamo una passeggiata per le vie ricoperte di luci, le emozioni di condividere ogni attimo della vita, perché il passato non ritorna e donare gioia alle persone care vale di più di qualsiasi dono natalizio. Basta una sola frase: ti voglio bene”.

Attingendo dalla sfera religiosa, prendiamo spunto dalle parole pronunciate da Papa Francesco: “Nel mistero del Natale, accanto a Maria c’è la silenziosa presenza di San Giuseppe, come viene raffigurata in ogni presepe. L’esempio di Maria e di Giuseppe è per tutti noi un invito ad accogliere con totale apertura d’animo Gesù, che per amore si è fatto nostro fratello. Egli viene a portare al mondo il dono della pace”. Anche il Pontefice ha affermato: “Il Natale è l’appuntamento con Dio che nasce nella povertà della grotta di Betlemme per insegnarci la potenza dell’umiltà. Infatti, è anche la festa della luce che non viene accolta dalla ‘gente eletta’ ma dalla ‘gente povera e semplice’ che aspettava la salvezza del Signore”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA