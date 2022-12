Auguri di buon Natale 2022/ Le frasi divertenti della rete: fra dieta e Babbo Natale

E’ lunedì 19 dicembre 2022 e ciò significa che siamo entrati nell’ultima settimana prima di Natale. Quando mancano quindi meno di sette giorni al 25 dicembre, eccovi una nuova carrellata di frasi d’auguri per questo magico periodo. Ancora una volta abbiamo scelto di puntare sull’ironia e il divertimento pescando un po’ di pensieri ‘strapparisate’ da Twitter. Cominciamo con il post dell’utente ilmarziano1, che spiega quale sia per lui il Natale da sogno: “Quest’anno voglio un Natale da sogno. Dormirò”. Proseguiamo con diodeglizilla e il suo pensiero sui regali: “La vera magia del Natale è il modo in cui riesco a far sparire nell’immondizia i regali di me*da”.

Simpatico anche il posto di DIavolo sui Re Magi: “In questo momento i Re Magi stanno litigando tra loro. Gesù è nato e loro arriveranno il 6 gennaio”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon Natale 2022 potreste usare anche queste parole di Tremenoventi, che un giorno ha descritto così la sera di Natale: “Ah, la sera del 25, meglio nota come “momento dell’anno in cui sei spaesato, non sai se mangiare, se uscire, se siete tutti vivi, cosa fare””.

AUGURI DI BUON NATALE, LE FRASI: “BABBO NATALE E’ SICURAMENTE SINGLE”

Simpatiche anche le parole di Zziagenio78 circa lo stato sentimentale di Babbo Natale: “Per me Babbo Natale non s’è mai sposato perché è troppo stressante fare migliaia di pacchetti regalo con una donna che ti giudica”. Proseguiamo con Ri_Ghetto, che fa il verso ad una celebre canzone natalizia: “A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai solo se i parenti ti regalano tanti soldi altrimenti non puoi fare niente come al solito”.

Fra i tanti pensieri di Twitter che potreste usare come simpatiche frasi d’auguri di Natale anche il post di TristeMietitore: “Prendetevi un momento per abbracciare i vostri addominali prima delle feste di Natale”. Chiudiamo questo nuovo focus sulle frasi d’auguri per un buon Natale 2022 con diegoilamestro: “La struttura alare di Babbo Natale non è adatta a farlo arrampicare sui balconi ma la gente non lo sa e ce lo appende lo stesso”.

