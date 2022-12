Auguri di Buon Natale 2022/ Le frasi: “Gesù bambino rinasca nel vostro cuore”

Tanti auguri di buon Natale 2022! Quanto manca al proferire la fatidica frase? Il calendario di oggi ci dice che al magico appuntamento mancano solo 22 giorni, poco più di tre settimane. Fervono i preparativi e nel contempo è scattata la grande corsa al regalo e alle frasi d’auguri da abbinarci. La nostra redazione, come vi raccontiamo da qualche giorno a questa parte, sta raccogliendo per voi alcune delle frasi d’auguri più belle per facilitarvi il compito, come ad esempio: “Che tutti gli auguri di Natale che riceverai possano trasformarsi in piccole emozioni da conservare nel cuore. Buone feste!”.

Bella anche questa citazione di Stephen Littleword: “Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno”. E ancora: “Auguri di buon Natale a una delle persone più importanti della mia vita!”. Una frase d’auguri con tema la luce di Natale: “Natale arriva con una luce speciale. Possa questa luce essere il tuo sole e farti camminare lontano dall’oscurità. Buon Natale!”. Un augurio classico ma sempre gradito: “Che questa festa porti gioia e felicità in abbondanza nella tua vita! Buon Natale!”.

AUGURI DI BUON NATALE 2022, FRASI: “LA MIGLIORE DECORAZIONE? IL TUO SORRISO”

Una frase d’auguri da dedicare ad una persona speciale: “La migliore decorazione per questo Natale è il tuo sorriso. Ricordati quindi di non smettere mai di sorridere! Tantissimi auguri!”. Come dimenticarsi poi di Babbo Natale? “Babbo Natale con i suoi gnometti ha sudato per mesetti, parte in volo tra un pochino per portarti un regalino. Guarda bene, è speciale! I miei auguri di Natale”.

Simpatico anche questo pensiero da apporre su un bigliettino di auguri: “Non ho la barba e il vestito rosso, ma un regalo te lo porto lo stesso. Buon Natale!”. Fra le tante frasi d’auguri di Natale 2022 del web abbiamo anche pescato questa: “È Natale, bisogna essere più buoni. Ma che ne direste di essere tutti un po’ più cattivi a Natale e più buoni il resto dell’anno?”. Chiudiamo con una splendida citazione di Santo Padre Pio: “Gesù bambino rinasca nel vostro cuore e vi stabilisca la sua stabile dimora”, che altro aggiungere?

