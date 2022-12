Auguri di buon Natale 2022/ Le frasi per i genitori: “Un regalo speciale come voi”

Siete pronti al Natale? Ormai manca davvero poco, solamente due settimane alla Vigilia e 15 giorni al 25 dicembre, di conseguenza anche oggi siamo pronti a consigliarvi alcune delle migliori frasi d’auguri in vista delle prossime festività, parole che potrete utilizzare sui pacchi regalo, ma anche come messaggi WhatsApp. In questo focus vogliamo segnalarvi in particolare quelle frasi d’auguri di buon Natale 2022 da dedicare ai genitori, i cari mamma e papà, e cominciamo subito con questo esempio: “Buon Natale a voi, che rendete possibile ogni giorno. Tanti auguri ai genitori migliori che potessi desiderare. Buon Natale”, parole che senza dubbio faranno commuovere i vostri ‘vecchi’.

AUGURI DI BUON NATALE 2022/ Frasi per i colleghi: "sei stato eccezionale, ora pausa!"

Proseguiamo con: “A mamma e papà, con tutto l’amore che provo: tanti auguri di Buon Natale!”, ma anche: “Da Babbo Natale non posso volere altro: mi ha già regalato una mamma e un papà speciali come voi”. Fra le frasi d’auguri di buon Natale per i propri genitori, anche: “Mami e papi buon Natale: buon Natale a voi che rendete la mia vita ogni giorno un po’ speciale!”.

AUGURI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022/ Frasi: “Luce per camminare nell'oscurità”

AUGURI DI BUON NATALE 2022, LE FRASI: “GRAZIE PER ESSERVI PRESI CURA DI ME”

Se non sapeste cosa dedicare a mamma e papà, anche questo pensiero potrebbe esservi utile: “Un augurio dal cuore, un augurio ricco di serenità, gioia e amore! Auguri di buon Natale, mamma e papà!”. Un altro augurio per ringraziare i vostri genitori: “Grazie per esservi presi cura di me dal primo giorno della mia vita. Se sono come sono, è solo grazie a voi. Buon Natale mamma e papà”. E ancora: “Buon Natale a voi. A voi che rendete ogni giorno speciale. Tanti, tantissimi auguri di buon Natale a voi, i genitori migliori!”.

“Un filo di luci di Natale vecchie costa 16 euro”/ Miani “Escamotage per risparmiare"

Chiudiamo questa nuova pagina dedicata alle migliori frasi d’auguri per un buon Natale 2022 con gli ultimi due esempi da dedicare a mamma e papà: “Mamma e papà, anche se distanti siete sempre nel mio cuore. Grazie di tutto, vi abbraccio e vi auguro Buon Natale”, e: “Sono così grato di avere dei genitori come voi. Ciò che mi avete dato nel corso degli anni mi ha reso quello che sono oggi. Grazie mille! Buon Natale miei splendidi genitori”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA