Auguri di buon Natale 2022/ Le frasi più romantiche da dedicare a partner e famiglia

E’ il 23 dicembre, è l’antivigilia di Natale, e ciò significa che al magico appuntamento mancano solamente 48 ore. Anche oggi, ovviamente, la nostra redazione vi regalerà i suoi consigli per le migliori frasi d’auguri, e in particolare vogliamo soffermarci sui pensieri più romantici, quindi quelli da dedicarsi fra i partner. Partiamo con questa citazione a firma Cassandra Rocca: “L’amore doveva essere proprio come il Natale: allegro, magico, pieno di luce, piccoli gesti e grandi sorprese”. Splendide anche queste parole di Michele Acanfora: “La magia del Natale accarezza tutti coloro che praticano la gioia. Essi danno voce a quella parte, in fondo al loro cuore, che ha bisogno di brillare”. Per Stephen Littleword, invece, è importante con chi festeggi il Natale: “Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno”.

Antoine de Saint Exupery ricorda la magica atmosfera natalizia vissuta da bambino: “Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo”. Fra le tante frasi d’auguri di buon Natale a tema romanticismo anche questa citazione di Ada V. Hendricks: “Che tu possa avere la gioia del Natale, che è speranza; Lo spirito del Natale, che è pace; Il cuore del Natale, che è amore”. Continuiamo con Nazim Himet e le sue parole decisamente ad effetto: “Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto”.

AUGURI DI BUON NATALE 2022, TANTE FRASI: “CHE TU POSSA AVERE IL VENTO IN POPPA…”

Direttamente dal film Blow, spazio a: “Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle”, parole che potremo utilizzare per dei bigliettini da apporre sui pacchetti.

Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri di buon Natale con: “E’ facile augurare Buon Natale, non altrettanto facile riscoprire la gioia del perché lo si festeggi. Spero di aiutarti a farlo Ti giunga il mio miglior abbraccio…ti auguro un Natale divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare. Tanti auguri di Natale. Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero la gioia, la felicità ed immenso amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile! Auguri di Natale”.

