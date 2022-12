AUGURI DI BUON NATALE 2022/ Le frasi: “Vorrei lucine spente ma persone accese”

Impazzano sul web le frasi d’auguri per un buon Natale 2022, del resto siamo ormai vicinissimo al grande giorno, domenica è il 25 dicembre, di conseguenza fervono i preparativi. Tanti i pensieri che ci hanno colpiti e che vi vogliamo segnalare, come ad esempio queste parole di Charles Bukowsi, perfette per un post social un po’ polemico sul Natale: “È Natale da ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Vorrei un dicembre a luci spente, con le persone accese”. Proseguiamo con queste splendide parole di Papa Giovanni XXIII sulla nascita del Signore: “L’umanità è una grande e immensa famiglia. Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale”.

Fra le migliori frasi d’auguri per un buon Natale 2022 ci ha senza dubbio colpito questo pensiero di Francesco Vitaloni: “A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che ricorrevi tanto. E’ Natale e a Natale si può fare di più, per noi”. Chiudiamo con il simpatico pensiero via Twitter di diodeglizilla: “Chiedere alle persone di essere più buoni a Natale mi pare eccessivo. Io mi accontenterei di “più zitti”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUON NATALE 2022, LE FRASI:”S’IO FOSSI UN MAGO FAREI SPUNTARE ALBERI…”

Quando mancano solo sei giorni al fare gli auguri di buon Natale 2022, ecco un nuovo spazio magico dedicato alle più belle frasi per il 25 dicembre. Anche oggi cominciamo la giornata con i pensieri più belli in vista di domenica prossima, il giorno più bello dell’anno per molti di noi, e cominciamo con queste parole del maestro dei racconti per bambini, Gianni Rodari: “S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento!”.

Una frase d’auguri per Natale o magari un post social, può essere preso direttamente da una canzone di Max Pezzali, amatissimo cantante italiano: “Se tu mi guardi così, quasi sussurrandomi che è tutto parte di noi, sembra tutto accendersi come con le luci di Natale che colorano quello che accarezzano”. In rete è pieno zeppo anche di frasi d’auguri di Natale davvero divertenti, ed in particolare su Twitter vi sono esempi a bizzeffe, come ad esempio questo simpatico pensiero ‘asociale’ di Comeprincipe: “Vorrei spiegare a quelli a cui non ho inviato gli auguri di Natale che non mi sono dimenticato di loro. Ma ce la sto mettendo tutta”.

AUGURI DI BUON NATALE 2022: PENSIERI IRONICI SUL… 7 GENNAIO

Continuiamo con due pensieri a firma Masse78, fra i più seguiti sul social del cinguettio: “Il problema non è Natale, non è Capodanno e nemmeno la Befana. Il vero problema è levarsi il pigiama e rientrare nei jeans il 7 di gennaio” e “Alzarsi dal letto per tornare a lavoro dopo il Natale, resta tra gli atti di coraggio più valorosi di sempre”.

Due pensieri a tema culinario, del resto il cibo in abbondanza da sempre accompagna il periodo: “Il Natale è quella cosa che trasforma i globuli rossi in globuli grossi”. (Lux_n) e “Siamo fatti della stessa sostanza degli avanzi del pranzo di Natale” .(FranAltomare). Chiudiamo con le parole di diegoilmaestro sul classico maglione natalizio: “A Natale ho ricevuto un maglione di me*da ma sono contento perché così posso abbinarlo con la vita”.

