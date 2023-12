Auguri di Buon Natale 2023 e Felice Anno Nuovo 2024/ Frasi anche per Capodanno divertenti (18 dicembre)

AUGURI DI BUON NATALE 2023: FRASI PER PARENTI E AMICI

Fervono i preparativi in vista del Natale, ma questa è una fase importante anche per trovare le frasi giuste per gli auguri di Buon Natale 2023 e Felice Anno Nuovo in vista di Capodanno 2024. Spesso diventa un’operazione complessa, soprattutto se non si vuole cadere in pensieri banali. Per questo motivo abbiamo deciso di agevolarvi il compito con una selezione da cui prendere ispirazione. Partiamo dalle frasi per i parenti, quindi sulla famiglia: “Non c’è cosa più bella che poter trascorrere il Natale insieme a te e alla nostra meravigliosa famiglia“. Dello stesso tono: “La felicità è di casa se posso avere te e tutta la mia famiglia intorno all’albero di Natale“.

Ma ci sono anche frasi di auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo per Capodanno 2024 divertenti per amici e amiche: “Spero che Babbo Natale ti porti amore, felicità, serenità, ma anche un milione di euro” e “Auguri di buon Natale, tante felicità e… tantissimo prosecco“. Aggiungiamo anche: “Ti auguro di mangiare tutto quello che vuoi durante il Natale e non ingrassare nemmeno di un grammo“.

FRASI DI AUGURI PER CAPODANNO 2024: FELICE ANNO NUOVO E… EPIFANIA!

Lasciamo per un attimo le frasi di auguri di Buon Natale 2023 per passare a quelle per augurare Felice Anno Nuovo in vista di Capodanno 2024. Possono essere fatti anche insieme a quelli di Natale, soprattutto se sapete che non vedrete il destinatario fino al mese di gennaio, o addirittura dopo. Potete usare le nostre proposte per arricchire un bigliettino o per inviare un messaggio, anche via WhatsApp, a voi la scelta… “Buon Natale e buon Capodanno e già che ci siamo scrocchiamo le dita con la speranza che la sfiga sia finalmente finita” è la nostra prima proposta. Poi passiamo a: “Buon Natale e ricordati di mangiare tante lenticchie a Capodanno, magari è la volta buona che diventiamo tutti ricchissimi“.

Per le frasi di auguri di Felice Anno Nuovo per Capodanno 2024 includiamo anche una che cita l’Epifania: “Buon Natale, buon Capodanno, una felice Befana e già che ci siamo tanti auguri anche per il compleanno e per ferragosto così risparmiamo tempo“. E completiamo la raccolta con un’ultima proposta: “Tanti auguri di buon Natale a te e famiglia, ma anche al cane, al gatto, al canarino, al vicino di casa, senza dimenticare Capodanno ovviamente“.











