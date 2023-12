Auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024/ Frasi d’autore e divertenti per messaggi speciali

FRASI D’AUTORE PER AUGURI BUON NATALE 2023 E FELICE ANNO NUOVO 2024

Alle prese con i preparativi per le feste, forse avete tralasciato le frasi di auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024 da mandare ad amici e parenti. Il tempo è sicuramente dalla vostra parte, visto che domani è il giorno della Vigilia, ma lo siamo anche noi, visto che abbiamo deciso di stilare una nuova raccolta di parole da dedicare alle persone care. Gli auguri di Natale sono ormai una tradizione in continua evoluzione, lo si percepisce anche dalle frasi, a cui potete dare un tocco personale in base al destinatario. Pronti allora a riempire i biglietti di auguri con frasi, citazioni, dediche e aforismi?

In realtà, ci sono anche le chat per le frasi di auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024. “Il Natale agita una bacchetta magica sopra il mondo, e per questo tutto è più morbido e più bello” di Nonrman Vincent Peale. “Non preoccuparti per le dimensioni del tuo albero di natale. Negli occhi dei bambini, sono alti tutti i 30 metri” di Larry Wilde. C’è anche Luciano Sante Manara con: “Il natale sprigiona un meccanismo che sa di buono. Condividi la tua fortuna con chi ne ha bisogno, starai meglio due volte”.

FRASI DIVERTENTI PER GLI AUGURI BUON NATALE 2023 E FELICE ANNO NUOVO 2024

Se volete fare un figurone con le frasi di auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024 c’è Arthur Schopenhauer: “Colui che ha una grande ricchezza in sé stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre”. Arriva dritto al punto Gianni Rodari: “Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di natale durerà tutto l’anno”. Per i bambini arriva anche Angela Randisi: “Affaticato come ogni anno è arrivato il nostro Babbo con renne e campanelli e stelle di Natale, scende dai camini aggrappandosi qua e là, porta in sacco regalini per tutti i suoi bambini”.

Tra le frasi di auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024 non può mancare Alda Merini: “A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati”. Significativa anche la riflessione di Charles Dickens: “Ho sempre pensato al natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi”.

Proseguiamo il nostro viaggio tra le frasi di auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024 per proporvene non solo d’autore, ma anche divertenti. “A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa”. C’è pure Selvaggia Lucarelli tra le frasi che vengono citate: “Comincia il rito dei babbi natali che penzolano dai terrazzi. Per me Natale è una festa se sul balcone di casa s’arrampica Ryan Gosling”. Potete scherzare con amici e parenti anche con questa riflessione ironica: “Babbo natale ha avuto l’idea giusta: andare a visitare le persone solo una volta all’anno”.

Le frasi di auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024 devono anche rispecchiare i tempi che corrono: “Per i pastori del mio presepe sono in fila con gli smartphone in mano per farsi a turno un selfie con Gesù bambino”. E completiamo questa carrellata con “Ricordati che a natale siamo tutti più buoni. Se ti rubano il posto auto, non graffiargli la fiancata con una chiave, incidigli buone feste!”.











