AUGURI DI BUON NATALE 2023 E FELICE ANNO NUOVO 2024/ Le frasi: “Pochi regali ma tanti ideali realizzati”

Siamo pronti anche oggi ad aggiornarvi con un ricco elenco di frasi d’auguri di buon Natale 2023, e partiamo subito con un primo esempio: “Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande regalo che possa farti è che sia Natale ogni giorno. Auguri!”. Fra le tante frasi che potreste usare per fare gli auguri di Natale anche delle citazioni ad hoc, come ad esempio quella della grandissima Alda Merini: “A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati”.

Proseguiamo con: “Che il calore e le luci di questo Natale entrino nella tua casa per portarti gioia e serenità”. Spazio ad un’altra citazione, quella di Harlan Miller che si augura il seguente scenario: “Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta”. Concludiamo questo primo aggiornamento con le migliori frasi d’auguri per un buon Natale 2023 con: “A Natale si accende una nuova luce piena di speranza che mi auguro possa illuminare sempre i tuoi passi. Buon Natale”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUON NATALE 2023 E FELICE ANNO NUOVO 2024. LE FRASI: “LA MAGIA CHE CI RICORDA LA GIOIA”

Auguri di buon Natale 2023 e felice anno nuovo 2024, tante frasi a tema perfette per augurare un buon 25 dicembre, ormai sempre più vicino

Auguri di buon Natale 2023 e felice anno nuovo 2024: continua il nostro viaggio alla ricerca delle migliori frasi d’auguri per il 25 dicembre, ecco un altro elenco

Continua il viaggio della redazione de IlSussidiario.net alla ricerca delle migliori frasi d’auguri per un buon Natale 2023. Senza perderci troppo in chiacchiere cominciamo subito con un nuovo mini elenco di esempi, a cominciare da questo brevissimo pensiero, decisamente significativo: “Natale non è tanto aprire i regali, ma aprire i nostri cuori”, parole che si potrebbero usare come post social su Facebook, X (ex Twitter), ma anche Instagram e il neonato Threads. E ancora: “Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale”. Un bell’augurio da dedicare ad una persona speciale: “Questo Natale fatti il miglior regalo possibile: rimani come sei! Buon Natale”.

Bellissime anche queste parole di Madre Teresa di Calcutta: “E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri”. E concludiamo con questa bella frase in rima: “Gelida l’aria ma non il cuore, questi son giorni colmi d’amore, ogni tuo sogno diventi reale, tantissimi auguri di Buon Natale”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI DI BUON NATALE 2023 E FELICE ANNO NUOVO 2024, LE FRASI: “POCHI REGALI MA TANTI IDEALI REALIZZATI”

Mancano solo 4 giorni, ci stiamo avvicinando sempre di più al 25 dicembre, giorno in cui faremo gli auguri di buon Natale 2023, in attesa poi dell’arrivo dell’anno nuovo 2024. Anche oggi la nostra redazione ha deciso di raccogliere per voi una serie di frasi d’auguri che potrete utilizzare come classico messaggio di buongiorno su WhatsApp, ma anche post social fra Facebook, Threads e X, l’ex Twitter. Partiamo subito con queste parole: “Che la luce della stella ti illumini il cammino. Buon Natale!”. E ancora: “La magia del Natale è che ci ricorda tutte le gioie della vita che diamo per scontate: la nostra famiglia, i nostri amici e la nostra fiducia nel futuro”.

Proseguiamo con un messaggio semplice e breve ma che fa sempre piacere ricevere: “Tanti affettuosissimi auguri per un Natale meraviglioso!”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon Natale 2023 anche: “Che la fiaba entri in casa, che il raggio di luce la proteggerà ogni giorno”. Continuiamo la nostra ricerca delle migliori frasi d’auguri per un buon Natale 2023 e un felice anno nuovo 2024 con questo pensiero: “Con tutto il cuore vi auguro che la gioia, la fortuna, la bontà e la prosperità entrino nella vostra casa. Che solo le persone giuste entrino nella vostra vita, e che ogni giorno sia pieno di momenti di gioia. Amore, salute e tanta felicità!”.

AUGURI DI BUON NATALE 2023 E FELICE ANNO NUOVO 2024, LE FRASI: “TI AUGURO TUTTO IL BENE”

Spazio anche a: “Ti auguro tutto il bene, e che tutti i desideri fatti in questo periodo magico si avverino!”, ma anche: “Che la tua famiglia possa passare questi giorni di feste ricchi di meravigliose sorprese, delizie gastronomiche e risate ininterrotte. Buon Natale e Felice Anno Nuovo!”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon Natale 2023 anche: “Possa l’amore riempire il tuo cuore e la tua casa. Buon Natale!”.

E ancora: “Ti auguro che le festività natalizie siano così luminose che dovrai mettere occhiali da sole!”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per un buon Natale 2023 con: “Che la magia del Natale riempia di gioia ogni angolo del tuo cuore e della tua casa – ora e sempre”.











