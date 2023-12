Auguri di Buon Natale 2023/ Le migliori frasi: “Il fuoco della carità si accende nei cuori” (16 dicembre)

Il conto alla rovescia verso il Natale 2023 è iniziato e non possiamo che farci trovare pronti per quel che concerne i messaggi di auguri da inviare su Whatsapp e Telegram ad amici e parenti oppure da pubblicare sui social network come Facebook, Instagram e Twitter per arrivare ad un pubblico più ampio. È d’altronde la festa più amata e attesa dell’anno, per cui siamo sicuri che non volete proprio dimenticare nessuno.

Natale 2023 in Lombardia, tutti gli eventi fino a gennaio/ Dalla pista di pattinaggio agli igloo

La buona notizia è che ci sono frasi, aforismi e pensieri di auguri Buon Natale 2023 per tutti i gusti: tradizionalmente religiosi, divertenti, musicali, cinematografici. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. È per questo motivo che abbiamo fatto una selezione per i nostri lettori, con l’obiettivo di soddisfarli. Il tempo per trovare la soluzione migliore, d’altronde, non manca. Per cui, armatevi di pazienza e scorrete questa raccolta per andare a caccia dell’opzione che fa al caso vostro e a quello dei vostri cari. Sicuramente apprezzeranno l’impegno.

Papa Francesco: “presepe parli alla vita”/ “Mistero cristiano ama nascondersi nell'infinitamente piccolo”

AUGURI DI BUON NATALE 2023: LE FRASI D’AUTORE

Partiamo subito allora con le frasi di auguri di Buon Natale 2023 firmate da autori di spicco. “A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati”, scriveva Alda Merini. E sempre dalla medesima penna: “A Natale non si fanno cattivi pensieri, ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia”. “Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti, prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti”, diceva invece Gianni Rodari.

Andando oltre i confini dell’Italia, non può non essere citato lo scrittore Charles Dickens: “Ho sempre pensato al natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi”. “Che cosa è il Natale? È tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro. Si tratta del desiderio ardente che ogni tazza possa traboccare di benedizioni ricche ed eterne e che ogni percorso possa portare alla pace”, diceva infine Agnes M. Pahro.

Natale cancellato a Betlemme: no ad albero e luminarie/ "Vicini alla nostra gente di Gaza"

AUGURI DI BUON NATALE 2023: GLI AFORISMI PIU’ FAMOSI

Gli aforismi di auguri di Buon Natale 2023 non sono tuttavia senz’altro soltanto d’autore. Ce ne sono alcuni, anonimi ma molto gettonati, che possono essere scritti su un biglietto oppure inviati per messaggio. “Buon Natale in tutte le lingue del mondo, oggi e per sempre”, questo è un grande classico che viene sempre apprezzato. E ancora: “Natale vuol dire famiglia e famiglia vuol dire felicità”; “Buon Natale, per ogni cosa che troverai sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà stare bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri!”; “Il fuoco della carità si accende nei nostri cuori. A tutti un sereno Natale”.

Per coloro che vogliono essere originali ma al contempo sfoderare un dolcissimi auguri di buon Natale 2023, ecco ancora una soluzione: “Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno. L’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanelli, le luci e i fili d’argento in qualche scatola sullo scaffale”. Oppure: “Che il calore e le luci di questo Natale entrino nella tua casa per portarti gioia e serenità”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA