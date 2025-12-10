Auguri di buon Natale 2025: in questo 10 dicembre, a meno quindi dal grande appuntamento, eccovi una nuova carrellata di frasi di auguri

Tanti auguri di buon Natale 2025 a voi che ci seguite ogni giorno. È il 10 dicembre 2025, il che significa che al grande giorno, il 25 dicembre, mancano solo 15 giorni. Sapete quindi già cosa stiamo per proporvi, un po’ di nostre frasi di auguri a tema per questo speciale Natale 2025 che in men che non si dica ce lo ritroveremo nella nostra quotidianità. Del resto, come si suol dire, passate le vacanze arriva subito Natale ed in effetti sembra ieri che emergevamo dall’acqua tutti bagnati mentre oggi siamo pronti a preparare le frasi di auguri da apporre sui bigliettini. Come sempre non è mai semplice scegliere le parole giuste per augurare un buon Natale, e anche quest’anno saranno molti coloro che eviteranno di scriverle direttamente o che si limiteranno a un “tanti auguri di buon Natale da tutti noi”, senza neanche mettere i nomi (si fa troppa fatica).

Auguri buon Natale 2025: i consigli di oggi/ Frasi, poesie e immagini da inviare su WhatsApp

Per tutti gli altri, per chi cerca quindi qualcosa di particolare, ci siamo noi in aiuto, pronti puntuali anche oggi con i nostri consigli. Cosa si può scegliere come frase? C’è chi punta sull’ironia, allora in quel caso potremmo pensare a parole di questo tipo: “Tanti auguri di buon Natale, anche quest’anno mi tocca passare le festività con te, di conseguenza sono stato costretto a comprarti un regalo. Spero che ti piaccia, in caso contrario, pazienza: buon Natale, amico mio, ti voglio bene”. Ovviamente si tratta di un pensiero da dedicare a qualcuno con cui avete molta confidenza, non il primo che capita, che magari potrebbe un po’ imbronciarsi.

Albero di Natale 2025: cos'è, come farlo e quando/ Le origini e i consigli per addobbarlo al meglio

AUGURI DI BUON NATALE 2025, LE FRASI PER LA FIDANZATA E IL PAPA’

Se invece foste alla ricerca di una frase di auguri di buon Natale per la propria fidanzata, ma senza cadere troppo nel romanticismo, potreste pensare a queste parole: “Tanti auguri di buon Natale amore mio. Visto che anche oggi mi vuoi al tuo fianco (che fortuna, eh!) ho ben pensato di farti un piccolo regalino, un pensiero che spero vivamente ti possa piacere. Ps: se la taglia è sbagliata, sappi che l’ho fatto apposta, così ho la scusa per rivederti a breve per andare a cambiare il regalo”.

Può essere quindi questo un messaggio carino e simpatico da dedicare a una ragazza che magari si ha conosciuto da poco e con cui si passerà il primo Natale. Continuiamo con una frase di auguri di buon Natale da figlio a padre: “Buon Natale vecchio mio, è l’ennesimo 25 dicembre che passiamo assieme, ormai ho perso il conto: lo sai che stai invecchiando? Ma resti sempre il miglior papà del mondo, ti voglio bene, e ricordati di me”, alludendo a una possibile mancia natalizia.

Presepe di Natale 2025: quando si fa e come/ Gesù Bambino e la Sacra Famiglia: la storia delle ‘statuine’

AUGURI DI BUON NATALE 2025, LE FRASI PER I PIU’ PICCOLI

Non possiamo dimenticare i bambini, per cui il Natale è senza dubbio il periodo più magico dell’anno, quelli che riescono realmente a vivere l’atmosfera natalizia a 360 gradi. Per loro si potrebbe pensare a una frase in rima, magari una piccola filastrocca di questo tipo: “Buon Natale piccolo mio, anche quest’anno c’è per te un dono, ma non ti preoccupare, non ho bisogno di alcun perdono. Un pacco grande ti aspetta sotto l’albero, e sono certo che non sia un gambero. Vai su in fretta, corri a scartarlo, anche perché è pesante, dobbiamo trasportarlo. Che il Natale per te sia una magia, prima che l’Epifania tutte le feste si porti via”.

Anche per oggi abbiamo quindi selezionato per voi alcune delle frasi di auguri che abbiamo pensato solo per voi che ci seguite, sperando che possano esservi utili, magari cambiando qualche parola adattandola alla persona che avrete di fronte. L’importante è che il pensiero sia il più personale possibile, solo così farete bella figura con il destinatario del regalo, non dando la sensazione di un semplice copia e incolla da internet.