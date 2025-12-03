Continua anche oggi la nostra ricerca alle migliori frasi di auguri di buon Natale 2025, ecco un po' di esempi da dedicare alla vostra amata mamma

È il 3 dicembre 2025 e anche oggi vi auguriamo in anticipo un buon Natale 2025 grazie alle frasi di auguri che abbiamo selezionato per voi. Stiamo raccogliendo, in vista del grande appuntamento del prossimo 25 dicembre, una serie di pensieri che potrete utilizzare a vostro piacimento. Solitamente si scrivono sui bigliettini di auguri, soprattutto per i regali destinati alle persone speciali, magari il proprio partner, ma anche i figli, i genitori o i nonni.

C’è poi chi è costretto a fare gli auguri a distanza, tramite un messaggio WhatsApp, perché il giorno di Natale è impegnato sul lavoro, magari a centinaia di chilometri di distanza da casa. Infine, c’è chi le frasi di auguri di buon Natale le scrive direttamente sui social, da Facebook arrivando a X.com (l’ex Twitter), passando da Instagram e Snapchat, un post da dedicare a tutti gli amici, a tutti i propri follower, per fare appunto gli auguri, solitamente associato a un bello scatto natalizio. Su questa pagina abbiamo scelto le frasi di auguri di buon Natale più belle da dedicare alla propria mamma, perché, come si suol dire, la mamma è sempre la mamma.

AUGURI DI BUON NATALE, UN PO’ DI FRASI DA DEDICARE ALLA MAMMA

Partiamo da questo pensiero: “Buon Natale mamma! Spero che questo piccolo regalo possa farti piacere anche se sono certo che non sarà mai nulla in confronto a tutto quello che hai fatto per me negli ultimi anni. Ricordati sempre che ti voglio bene, oggi ancora di più, buon Natale di nuovo”.

Un altro pensiero da dedicare alle nostre madri potrebbe essere questo, magari se il nostro genitore è un po’ anziano o è appena andato in pensione: “Buon Natale mamma, finalmente ti godi un primo 25 dicembre senza troppi pensieri, con il meritato riposo. Spero che questo regalo ti piaccia e che possa farti vivere delle giornate più liete, ora che avrai più tempo a disposizione per te stessa e per noi. Ti voglio tanto bene, buon Natale”. Infine, sempre per la mamma, ecco un ultimo pensiero ad hoc da dedicarle: “Buon Natale mamma, lo sai che sei la persona che più amo al mondo e con questo regalo vorrei dimostrartelo. Spero che ti piaccia, ma sono certo di sì, conoscendo i tuoi gusti. Sono felice di passare con te e la famiglia anche questo Natale, tanti auguri da tutti noi”.



AUGURI DI BUON NATALE, E’ PIU’ DIFFICILE SCEGLIERE LE FRASI DI AUGURI O IL REGALO?

Ma è più difficile pensare alle frasi di auguri di buon Natale o al regalo a cui abbinarle? Mi sa che siamo al 50%, metà e metà, e nel caso della mamma quali sono i regali più gettonati? C’è chi regala borse, ma anche scarpe, senza dimenticarsi un classico natalizio come berretti, sciarpe e guanti. Ci sono poi i cappotti così come i giubbotti invernali, mentre per una mamma con tante passioni si potrebbe pensare a un bel libro – magari con delle ricette particolari – senza dimenticarsi una cornice con una bella foto di famiglia. Infine, per le mamme tecnologiche, ci sono smartphone e cuffie senza fili, senza dimenticarsi un bel pacchetto esperienza, magari un giorno in una spa per coccolarsi un po’.

L’importante è evitare di strafare ma soprattutto ascoltare la propria madre (e il discorso vale in generale per tutte le persone), durante l’anno, cercando di carpire quali siano le cose di cui hanno bisogno/desiderano: stando attenti si riuscirà certamente a centrare il regalo perfetto. Mal che vada, è sempre buonissima regola tenere per sé lo scontrino, di modo che si possa cambiare il tutto. E in questo caso nessun dramma, la storia dei Natali ci regala una serie di regali improbabili cambiati o addirittura riragalati ad altri: c’è chi, ad esempio, lo ha regalato l’anno seguente alla persona da cui l’ha ricevuto, un piano diabolico, visto che – come si dice – la vendetta va servita fredda.