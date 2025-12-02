Se cercate già delle frasi di auguri di buon Natale 2025, ecco un elenco di pensieri ad hoc per voi: in vista del 25 dicembre un po' di frasi speciali

È il 2 dicembre 2025, il che significa che per fare gli auguri di buon Natale mancano solamente 23 giorni. Il 25 è infatti in arrivo e, per chi adora questo periodo, si tratta senza dubbio dell’appuntamento più bello dell’anno. Fervono i preparativi, è partita la corsa ai regali e chi non è riuscito ad approfittare del Black Friday proseguirà la ricerca nei prossimi giorni, sperando di non arrivare lungo con i tempi. Nel frattempo, si inizia a pensare timidamente alle migliori frasi d’auguri per Natale e, senza dubbio, fra le più complicate – e impossibili da sbagliare – vi sono quelle da dedicare alla propria fidanzata/compagna/moglie.

Se, ad esempio, cercaste qualcosa per una ragazza che avete conosciuto da poco, allora potreste andare con queste parole: “Tanti auguri di buon Natale, amore mio. Sono felice di passare il primo Natale con te in compagnia della mia famiglia e della tua, spero che sia il primo di una lunghissima serie. Ti amo, buon Natale”. Se invece la vostra partner è di lunga data, allora potreste optare per questa frase di auguri di buon Natale 2025: “Buon Natale, amore mio, anche quest’anno ci ritroviamo assieme, sotto l’albero, come l’anno scorso e quello prima ancora. Come sempre, è una gioia passare le feste circondato dal tuo amore e io non posso fare altro che ringraziarti ogni giorno per averti conosciuta ed essere entrata nella mia vita. Ti amo tanto, non dimenticartelo mai, buon Natale”.

AUGURI DI BUON NATALE 2025, LE FRASI: “E’ L’ENNESIMO 25 DICEMBRE CHE…”

Restiamo nell’ambito delle frasi di auguri di Natale di coppia, da destinare a una moglie che da una vita è al nostro fianco: “Buon Natale, amore. È l’ennesimo 25 dicembre che passiamo assieme, i tempi sono cambiati, ma la magia resta la stessa. Prima eravamo solo io e te, adesso quasi non ci stiamo più in casa, ma siamo sempre noi, uniti nell’amore, che in questo periodo diventa ancora più bello. Tanti auguri di buon Natale, questo regalo è un piccolo pensiero per ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me in questi anni”.

Ricordiamo che le frasi di auguri di buon Natale 2025 potreste arricchirle con un bel biglietto di auguri, e la cosa migliore sarebbe quella di confezionarlo ad hoc. Su YouTube e in generale sul web si trovano un sacco di tutorial per fare dei bigliettini molto carini in tempo zero, e anche se non si hanno gli strumenti adatti siamo certi che la persona che riceverà il vostro biglietto “home made” lo apprezzerà ancora di più, sia che si tratti della vostra dolce metà, quanto di un figlio, un amico e via discorrendo. Quando poi aprirà il biglietto e leggerà la frase, a quel punto la magia del Natale sarà compiuta. Che dire, speriamo di aver dato anche oggi il nostro contributo e buon Natale, anche se con largo anticipo.