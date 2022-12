AUGURI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022/ Frasi divertenti e freddure a tema

Fra le tante frasi d’auguri per un buon Natale e una buona Immacolata 2022, sono molte quelle ironiche, simpatiche e divertenti, come ad esempio questo pensiero scovato sul web che sicuramente vi strapperà una risata: “Chiunque creda che gli uomini siano uguali alle donne non ha mai visto un uomo che cerca di incartare un regalo di Natale”. Uno scambio di battute ipotetico fra madre e figlio: “– Mamma, che regalo vuoi per natale? – Voglio che tu sia felice. – Facciamo che ti prendo un profumo e siamo a posto così?”.

AUGURI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022/ Frasi: “Non ho la barba ma..."

Un pensiero per Natale a firma Altan: “È Natale. Sono indeciso se sentire un grande senso di fratellanza o andare a sciare a Cortina”. Una vera e propria freddura natalizia: “Cosa ci fa Babbo Natale in un campo da calcio? Donadoni”. Infine una breve barzelletta: “Tra Prostitute: “Cosa chiedi a Babbo Natale quest’anno? 50 euro, come a tutti!”. Vi diamo appuntamento a breve per altre frasi d’auguri inerenti il Natale 2022 ma anche la festa dell’Immacolata che ricordiamo, cadrà il prossimo 8 dicembre. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Auguri buon Natale e buona Immacolata 2022/ Frasi "Entrare nei jeans? Un problema..."

AUGURI DI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022, FRASI: “NON PREOCCUPARTI DELL’ALBERO…”

Prosegue anche oggi il nostro magico viaggio alla ricerca delle migliori frasi d’auguri per il Natale e la festa dell’Immacolata 2022. Quando mancano solo 19 giorni al primo appuntamento, e 3 al secondo, si intensifica la pubblicazione di pensieri a tema, a cominciare da queste splendide parole utili per più occasioni, dal messaggio WhatsApp al post Facebook passando dagli bigliettino sui pacchi: “Lascia che questo Natale trasformi i tuoi sogni in realtà. Tanti auguri di buon Natale piccola stella!”. Bellissima anche questa citazione di Larry Wilde sull’albero di Natale: “Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale. Agli occhi di un bambino sono tutti alti 10 metri”.

AUGURI DI BUON NATALE 2022/ Le frasi: “La famiglia di Nazareth riempia il tuo cuore”

Proseguiamo con questi auguri molto sentiti e senza dubbio affettuosi: “Hai portato la felicità nella nostra vita e meriti tutto il meglio per questo Natale e per sempre. Tanti auguri di cuore!”. Un’altra delle frasi d’auguri più gettonate da dedicare a figli e nipoti: “Tutto ciò che voglio per Natale è un abbraccio dal mio cucciolo preferito. Buon Natale!”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon Natale e una buona Immacolata 2022, occhio a questo bel pensiero breve ma concreto: “Auguri alla luce più bella di questa festa. Buon Natale!”.

AUGURI DI BUON NATALE E BUONA IMMACOLATA 2022, UNA CITAZIONE DI DICKENS

Torniamo a pescare dalle citazioni e non potevamo esimerci dal nominare il maestro dei racconti di Natale, leggasi Charles Dickens: “Fa bene a momenti tornar bambini, e più che mai a Natale, ch’è una festa istituita da Dio fattosi anch’egli bambino”. E ancora: “I miei più calorosi auguri di un bellissimo Natale! Possa tu trovare sempre amore e felicità!”.

Un classico esempio di frase da bigliettino dei pacchetti: “Babbo Natale mi ha lasciato questo regalo per te, spero ti piaccia. Sappi però che il vero regalo è poter passare questi giorni di festa in tua compagnia. Buon Natale!”. Chiudiamo questo nuovo focus dedicato alle migliori frasi d’auguri per Natale e l’Immacolata 2022 con “Il Natale è uno dei migliori giorni dell’anno per essere un bambino. Approfittane! Ti auguro tutto il meglio e un anno magico!”.











