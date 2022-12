Auguri di buon Natale e buona Immacolata 2022/ Le frasi e le citazioni più belle

E’ l’8 dicembre e ciò significa che oggi si festeggia l’Immacolata e che ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale 2022. Proprio per questo continuiamo anche oggi la ricerca delle frasi d’auguri più belle per queste due festività, a cominciare da una citazione di Papa Francesco: “Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace”, parole ‘utili’ per entrambe le festività. Prettamente natalizia questa bella citazione di Charles Dickens, l’autore del racconto più famoso di questo periodo, leggasi Canto di Natale: “Fa bene a momenti tornar bambini, e più che mai a Natale, ch’è una festa istituita da Dio fattosi anch’egli bambino”.

Continuiamo con un’altra citazione a tema religioso, quella a firma Madre Teresa di Calcutta: “È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te”. Fra le frasi d’auguri per un buon Natale e una buona Immacolata 2022, anche queste parole di Washington Irving: “Natale è la stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità in casa e la cordiale fiamma della carità nel cuore”. Si continua con Phillips Brooks secondo cui il Natale significa particolarmente due cose: “Natale è il giorno della gioia e della bontà. Possa Dio farti ricco di entrambi”.

Per Calvin Coolidge, invece, il Natale è un vero e proprio stato d’animo, affermazione condivisa da molti: “Il Natale non è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e la buona volontà, essere pieni di misericordia, è avere il vero spirito del Natale”. Per Gertrude Tooley Buckingham invece il Natale: “Viene a insegnarci come trovare la gioia di donare felicità e la gioia di essere gentile”.

Simpatiche queste parole di Henny Youngman, delle vere e proprie minacce: “Se quest’anno nessuno ha intenzione di mandarmi dei regali per Natale, non vi preoccupate. Ditemi solo dove abitate e io verrò a prenderli da solo”. Chiudiamo con questi due esempi classici: “Tanti auguri! Che lo spirito del Natale sia con te in questo glorioso periodo di festa!” e “Ti auguro un caldo e meraviglioso Natale!”. Appuntamento a breve per un nuovo aggiornamento riguardante le frasi d’auguri più belle per un buon Natale e una buona Immacolata 2022.

