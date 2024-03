Auguri di buon Sabato Santo di Pasqua 2024/ Frasi, filastrocche e poesie: “Giorno di gioia e speranza”

I fedeli di tutto il mondo si preparano a celebrare e fare gli auguri per il solenne Sabato Santo, giornata fondamentale nella liturgia cattolica e che precede la Pasqua, ovvero il momento di gioia in cui si compie la fede in Gesù Cristo. Un momento che all’interno della Chiesa è associato tradizionalmente al raccoglimento e alla preghiera silenziosa, rappresentando anche una delle pochissime giornate aliturgiche (ovvero nel corso delle quali non si celebrano le messe).

Ma il Sabato Santo, oltre che momento di raccoglimento e meditazione, è anche il momento in cui dentro di ognuno di noi deve risvegliarsi quel senso di comunità che sarà tipico della Pasqua; e come farlo se non con dei sinceri auguri, che siano anche messaggi di speranza e attesa per chi li riceve. Lo disse (e si potrebbe, peraltro, citare proprio nei messaggi di auguri) anche Papa Benedetto XVI, che in un discorso ricordò come il Sabato Santo sia una giornata “indispensabile per purificare il cuore e predisporsi a celebrare intimamente rinnovati la Pasqua“. Rimanendo, invece, un pochino più su quegli auguri (per così dire) tradizionali, ma che non sono per questo necessariamente meno sentiti o profondi, scrivendo ai nostri cari si potrebbe ricordare l’importanza della famiglia e di celebrare le feste in compagnia di coloro che, al nostro fianco, non mancheranno mai! “Auguri a te alla tua famiglia“, è un esempio, corredato dalla speranza che “questa giornata sia piena di gioia e speranza per Gesù che sta per risorgere“.

Buon Sabato Santo 2024: frasi, filastrocche e poesie per gli auguri

Ma lasciando, invece, da parte l’importantissimo valore religioso del Sabato Santo, per gli auguri si potrebbe optare per un’idea diversa dalle classiche frasi, attingendo ad un’antichissima filastrocca: “Sabato Santo… / Perchè hai tardato tanto?/ Perchè non sei venuto?/ ‘Perchè non ho potuto!’/ Domenica mattina…/ una coscia di gallina/ un quarto di capretto/ un uovo benedetto/ una fetta di schiacciata…/ Ecco Pasqua è ritornata“.

A tra voi lettori, invece, cercasse l’idea più originale tra le frasi per gli auguri, ricordiamo che il poeta Giosuè Carducci dedicò proprio al Sabato Santo una poesia (chiamata, evocativamente, ‘Sabato Santo’). Ne citiamo, per comodità, solo alcune parti tra le più evocative, ma certamente i curiosi non faticheranno a trovarla: “Da i superati inferni, redimito il crin di vittoria,/ candido, radïante, Cristo risorge al cielo:/ svolgesi da l’inverno il novello anno, e al suo fiore/ già in presagio la messe già la vendemmia ride./ Ospite nova al mondo, son oggi vent’anni, Maria,/ tu t’affacciasti; e i primi tuoi vagiti coverse/ doppio il suon de le sciolte campane sonanti a la gloria/Volgasi intorno al capo tuo giovin, deh, l’augure suono/ de le campane anc’oggi di primavera e pasqua!/ cacci il verno ed il freddo, cacci l’odio tristo e l’accidia,/ cacci tutte le forme de la discorde vita“.

