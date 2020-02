Auguri di buon San Valentino 2020/ Frasi d’amore romantiche: “Se non ci fossi tu…”

Manca solamente una settimana al 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Fra esattamente sette giorni potremo fare gli auguri alla nostra compagna/fidanzata/moglie, ovviamente declinato anche al maschile. Come vi abbiamo già spiegato negli scorsi giorni, il nostro obiettivo è quello di racchiudere in un solo spazio una serie di frasi di auguri dedicate all’amore e alla festa degli innamorati, con l’intento di poter dare una piccola mano a coloro che cercano qualcosa di originale. Oggi ci concentriamo sul romanticismo puro, dedicando questo spazio alle frasi davvero romantiche, quelle che molte ragazze (non tutte comunque), amano alla follia. Cominciamo con: “Esistono tante belle frasi al mondo. Da Shakespeare a quelle di mille cantanti. Ma la mia preferita è la più sgrammaticata che c’è. È il tuo nome unito al mio”. E ancora: “A questo mondo mi servono solo tre cose per esser felice: la famiglia, gli amici e te mio piccolo grande amore. Ricordati sempre che ti amo e che non smetterò mai di farlo. Buon San Valentino!”.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2020: “NON SO DOVE CONDURRA’ IL NOSTRO SENTIERO…”

Altra frase degna di nota per tutti i romanticoni: “Non so dove condurrà il sentiero che abbiamo intrapreso. Di una cosa sono sicuro: mi piace percorrerlo e scoprirlo insieme a te, giorno dopo giorno, senza chiedermi se ci sarà un domani. Ti Amo e ti amerò per sempre, solo questo conta per me”. Come dimenticarsi poi della luna e del sole nel fare gli auguri di buon San Valentino: “Se non ci fosse il sole, la luna soffrirebbe… se non ci fosse il tramonto l’alba non avrebbe senso… se non ci fossi tu io non potrei vivere. Buon San Valentino!”. Infine, per i romantici sintetici, un bel “Ti amo infinitamente, semplicemente per quello che sei”. Questi pensieri e queste parole potrebbero esservi utili come messaggio da inviare via chat, ovviamente se non vivete già assieme alla vostra bella/bello, ma anche come post da pubblicare sui social, in particolare Facebook, taggando la vostra compagna o il vostro compagno.

