Auguri di buon San Valentino 2020/ Frasi, messaggi e pensieri per WhatsApp

Meno sei a San Valentino 2020, solo sei giorni e potremo finalmente fare gli auguri alla nostra fidanzata o al nostro compagno di vita. Molti stanno scervellandosi per cercare il giusto regalo in vista appunto della festa degli innamorati, il prossimo 14 febbraio, e nel contempo, sono tantissimi che stanno provando a individuare le giuste parole da scrivere sul bigliettino da accompagnare al presente di cui sopra. Se foste per caso a corto di originalità, la nostra redazione ha deciso di raccogliere alcune delle frasi più famose sull’amore, a cominciare da queste parole di Christopher Marlowe in cui molti di voi si identificheranno: “Chi può dire di aver amato che non abbia amato al primo sguardo?”. Per la serie, “Mi sono innamorato appena l’ho vista…”. Decisamente note anche queste parole di Edmond Rostand: “E che cos’è un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t’amo, un segreto detto sulla bocca”, molto utili anche come post generico su Instagram o Facebook. Così invece disse un giorno Leo-Tzu: “Essere amati profondamente da qualcuno ci rende forti; amare profondamente ci rende coraggiosi”.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2020: DA DICKINSON A DANTE ALIGHIERI

Per Marceline Desbordes-Valmore, non servono parole quando si ama: “Fra due cuori che si amano non occorrono parole”. Carl Gustav Jung cerca invece, impresa molto complicata, di descrivere l’amore in una sola riga: “L’amore è un concetto estensibile che va dal cielo all’inferno, riunisce in sé il bene e il male, il sublime e l’infinito”. Benjamin Disraeli usa invece la metafora della malattia per descrivere l’innamoramento: “L’amore è una malattia inevitabile, per di più contagiosa”, mentre la nota Emily Dickinson associa l’amore alla vita e all’immortalità: “L’amore è vita e la vita ha qualcosa di immortale”. Pensiero molto profondo quello di Elizabeth Browning che parla di un’amore che travalica la vita: “Ti amo col respiro, i sorrisi, le lacrime dell’intera mia vita! E, se Dio vuole, ancor meglio t’amerò dopo la morte”. Infine, per degli auguri speciali utilizzando il “primo” italiano, perchè non citare Dante Alighieri?” Tre dame intorno al cuor mi son venute – disse un giorno il sommo – e seggonsi di fore; che dentro siede Amore, lo quale è in signoria della mia vita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA