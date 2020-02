Auguri di buon San Valentino 2020/ Le frasi d’amore più belle direttamente dai film

Ci stiamo avvicinando sempre più a San Valentino 2020: il prossimo 14 febbraio potremmo finalmente fare gli auguri alla nostra dolce metà, e quale modo migliore se non festeggiare con una bella frase ad effetto? Nel focus di oggi vogliamo concentrarci in particolare sulle citazioni dei film, le migliori frasi d’amore delle pellicole più note, che potrebbero essere riproposte appunto per la festa degli innamorati. Pensieri che possono risultate utili sia come frase da allegare ad un bigliettino, sia come messaggio WhatsApp, e infine, come post social. Partiamo con questa frase presa direttamente dal film del 2001, Moulin Rouge: “La cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarti amare! L’amore è come l’ossigeno! L’amore è una cosa meravigliosa, ci innalza verso il cielo! Tutto quello che ci serve è amore!”.

AUGURI BUON SAN VALENTINO 2020: PS I LOVE YOU, BEAUTIFUL MIND…

Potrebbe scendere una lacrima alla vostra bella, se le dedicaste una frase presa dal film “PS I love you”, nota pellicola del 2007: “Non hai bisogno delle mie cose per ricordarti di me, non hai bisogno di conservarle come prova del fatto che sono esistito e che esisto ancora nella tua mente. Non hai bisogno di mettere i miei maglioni per sentire il mio abbraccio. Io sono già lì… e ti tengo sempre abbracciata”. Cosa dire poi del capolavoro “A Beautiful Mind”, con protagonista il grande Russell Crowe: “È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni”. Infine, per un fidanzato o una fidanzata un po’ nerd, perchè non utilizzare una citazione de Il Signore degli Anelli? “Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA