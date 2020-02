Auguri di buon San Valentino 2020/ Le migliori frasi d’amore delle canzoni

Oggi è il 12 febbraio il che significa che fra solamente due giorni, 48 ore, sarà il 14, e di conseguenza San Valentino. Potremo finalmente fare gli auguri alla nostra bella o al nostro uomo, festeggiando così il classico giorno degli innamorati. Nonostante molti snobbino questa festa, ritenendola fin troppo commerciale, sono ancora tantissimi coloro che amano farsi dei piccoli regali il 14 febbraio. Diversi anche coloro che proveranno a sorprendere il proprio partner con una frase ad effetto, di conseguenza, abbiamo voluto racchiudere in un solo spazio delle frasi che potrebbero esservi molto utili in tal senso. Oggi ci soffermiamo in particolare sulle frasi prese direttamente dalle canzoni d’amore, parole che spesso e volentieri lasciano il segno in quanto è molto facile associare un brano ad un’esperienza vissuta, un’emozione, una sensazione, se non addirittura un odore o un profumo.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO: FRASI D’AMORE DI GINO PAOLI, ULTIMO, 883…

Partiamo da un classico di Gino Paoli e della canzone italiana, leggasi “Il cielo in una stanza”: “Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infinti”. Per i più giovani, invece, perchè non citare il grande cantautore romano Ultimo? “Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui”. Un altro pezzo classico è “Spaccacuore” di Samuele Bersani, rifatto poi in seguito anche dalla Pausini: “Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L’amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui”. Se invece voleste usare un classico di Baglioni “Un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo niente più”. Come non citare poi il mitico Max Pezzali e gli 883: “Una canzone d’amore, per farmi ricordare, una canzone d’amore per farti addormentare “. Infine un pezzo dei Matia Bazar, “Per un’ora d’amore”: “Per un’ora d’amore non so cosa darei, per poterti sfiorare non so cosa farei”.

