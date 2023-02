Auguri di buon San Valentino 2023/ Frasi: “L’amore è camminare in due verso la luce”

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2023: DA ROY CROFT A SAINT-EXUPERY

È arrivato finalmente il momento di sfoderare le proprie frasi di auguri di buon San Valentino 2023. La festa più romantica dell’anno, infatti, si celebra oggi, martedì 14 febbraio. Gli innamorati non vedono l’ora di rendere omaggio alla propria metà con doni, pensieri e non solo. Per coloro che si apprestano a scrivere un biglietto ma non hanno idee, siamo pronti a offrirvi la soluzione. “Ti amo, non per ciò che sei, ma per ciò che sono io quando sono con te”, questo ad esempio è uno degli aforismi più apprezzati a firma di Roy Croft.

Tra le frasi romantiche più famose per gli auguri di buon San Valentino 2023 c’è anche quella di Antoine de Saint-Exupery: “Amare non significa guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso la stessa meta”. E ancora, “L’amore vero, è il cammino in due verso la luce di un ideale comune”, scriveva J. d’Hormoy. Non mancano neanche le citazioni rimaste anonime. “L’amore è la chiave principale che apre tutte le porte dell’impossibile. Amore è rivelazione improvvisa: il bacio è sempre una scoperta”, eccone una.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2023: LE POESIE DA INVIARE

I più romantici non resisteranno a fare i loro auguri di buon San Valentino 2023 con una poesia. Anche in questo caso le alternative sono numerose. “L’amore non deve implorare e nemmeno pretendere/ l’amore deve avere la forza di diventare certezza dentro di sé/ Allora non è più trascinato, ma trascina”, questa ad esempio è di H. Hesse. E ancora, da Rabindranath Tagore: “Senza parlare sei arrivata come una/ vera regina, di nascosto/ hai posato i piedi dentro l’anima”.

Non poteva mancare all’appello per gli auguri di buon San Valentino 2023, nella nostra raccolta, Pablo Neruda. “Il mio amore ha due vite per amarti/ Per questo t’amo quando non t’amo e/ per questo t’amo quando t’amo”, scriveva. Infine, una poesia in rima, semplice da imparare, di J. Schubiger: “L’amore ha un potere smisurato/ Dentro di me qualcosa ha scatenato/ che è cresciuto e poi scoppiato/ come un fuoco d’artificio colorato/ uno spettacolo incantato/ Ma l’amore è anche dolce e delicato/ Sì è così che l’avevo immaginato”.

