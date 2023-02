Auguri di buon San Valentino 2023/ Frasi romantiche: “Chi vive d’amore vive d’eterno”

Gli innamorati scalpitano nell’attesa di farsi gli auguri di buon San Valentino 2023. Ormai mancano soltanto meno di quarantotto ore e, nel confezionare un dono per la propria dolce metà, non possiamo dimenticare un biglietto con una frase romantica da dedicare. Un pensiero è utile anche per coloro che non intendono scambiarsi dei regali, ma che vogliono comunque manifestare il proprio amore metaforicamente. È per questo motivo che la redazione de IlSussidiario.net ha selezionato i pensieri migliori. “Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno”, questo, ad esempio, è un aforisma a firma di Émile Verhaeren.

Di frasi romantiche per celebrare l’amore ce ne sono tante. Gli autori di tutto il mondo, infatti, hanno sempre messo al centro dei loro scritti questo tema. “Non era al mio orecchio che hai sussurrato, ma al mio cuore. Non hai baciato le mie labbra, ma la mia anima”, diceva Judy Garland. E ancora, da Elizabeth Barrett Browning: “Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita”. Per le coppie che vivono distanti, invece, ecco un pensiero ad hoc: “Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa”.

Auguri di buon San Valentino 2023: le migliori poesie

Non soltanto frasi romantiche. Un’ottima idea per fare gli auguri di buon San Valentino 2023 è quella di dedicare alla propria amata o al proprio amato una poesia. Anche in questo caso, ce ne sono innumerevoli. “E da allora sono perché tu sei/ e da allora sei, sono e siamo/ e per amore sarò, sarai, saremo”, scriveva Pablo Neruda. E dallo stesso autore: “T’amo senza sapere come, né quando, né da dove/ t’amo direttamente senza problemi né orgoglio/ così ti amo perché non so amare altrimenti”.

A non potere mancare all’appello è anche il poeta Charles Bukowski. “Quando creò te distesa a letto/ sapeva cosa stava facendo/ era ubriaco e su di giri/ e creò le montagne e il mare e il fuoco/ allo stesso tempo/ Ha fatto qualche errore/ ma quando creò te distesa a letto/ fece tutto il Suo Sacro Universo”, così scrisse in Dio creò l’amore. Infine, una poesia di Khalil Gibran: “L’amore non dà nulla fuorché sé stesso/ e non coglie nulla se non da sé stesso/ L’amore non possiede/ né vorrebbe essere posseduto/ poiché l’amore basta all’amore”.

