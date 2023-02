Auguri di buon San Valentino 2023/ Le frasi: “Amore? Illusione fra fenomeno e realtà”

Continua il conto alla rovescia in vista della festa di San Valentino 2023, e anche oggi la nostra redazione ha raccolto per voi alcune delle frasi d’auguri più belle, originali e romantiche da dedicare al vostro partner. In questo focus vogliamo in particolare soffermarci sui pensieri presi dai film o da grandi opere di scrittori, come ad esempio queste frasi da Il settimo sigillo: “E allora, povero illuso, cosciotto di prosciutto, ti dirò che l’amore non è che un altro nome per lussuria, più lussuria, più lussuria, più un dannato mucchio di inganni, di falsità, di menzogne e ogni sorta di imbrogli”.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, terremoto in Turchia: bilancio sale a 7.800 morti

Proseguiamo con le parole sull’amore a firma Yukio Mishima: “Ecco come posso definire in una sola frase il cosiddetto amore: è l’illusione di poter congiungere il fenomeno con la realtà”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon San Valentino 2023 anche queste parole prese direttamente da una delle favole più amate, La bella addormentata nel bosco: “Gli anni si susseguono, ma ad un vero amore cent’anni equivalgono a poche ore”.

GUERRA IN UCRAINA/ Che vantaggio avrebbero i vincitori se perdono anche se stessi?

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2023: “L’AMORE È IL MIGLIOR TONICO”

Fra le tante frasi d’auguri per passare un buon San Valentino 2023, anche questa breve ma intenza citazione di Jorge Amado secondo cui: “Il miglior tonico esistente è l’amore”. Per il 14 febbraio abbiamo anche deciso di scomodare Giuseppe Ungaretti e le sue sagge parole: “Il vero amore è una quiete accesa”. Proseguiamo con Louise Labé: “In breve, il più grande piacere che c’è, dopo l’amore, è parlare d’amore”, e come darle torto.

Dino Segre, invece, è convinto di una cosa: “In materia d’amore tutti sappiamo scrivere, ma nessuno sa leggere”, mentre per Stendahl: “L’amore coglie sfumature invisibili a un occhio indifferente e ne trae conseguenze infinite”. Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per un buon San Valentino 2023 con gli ultimi due esempi, quello a firma Rainer Maria Rilke: “L’amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano”, e quello di Arhurt Rimbaud: “L’amore è da reinventare, si sa”.

DALLA TURCHIA/ "Manca tutto, lo Stato non c'è, i sopravvissuti sono allo sbaraglio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA