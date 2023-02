Auguri di buon San Valentino 2023/ Le frasi: “Parlando senza dire una parola”

Mancano solo 4 giorni alla festa degli innamorati. Oggi è infatti il 10 febbraio e il conto alla rovescia per San Valentino è cominciato, di conseguenza è partita la caccia alla ricerca delle frasi d’auguri più belle, dolci, romantiche e originali da dedicare al proprio partner. La nostra redazione ha raccolto per voi alcuni esempi, a cominciare da queste parole a firma Walt Whitman sull’amore: “Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando senza dire nemmeno una parola”, un’immagine splendida nonché parole utilizzabili anche come post sui social.

Spazio a Franz Kafka, che invece un giorno disse: “Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi”. Proseguiamo con Andrè Breton, che parla di amore utilizzando le mani: “Due mani che si cercano sono l’essenza di tutto il domani”. Splendide anche queste parole di Antonio Gravina, pensieri da utilizzare fra le tanti frasi d’auguri per San Valentino 2023: “Ti aspetto dove il cielo e il mare si fondono, dove tante sfumature colorate si incontrano. Ti aspetto dove il tempo siamo noi a deciderlo, dove l’unico custode che possiede le chiavi è il nostro cuore, dove possiamo baciare il destino che ci unisce”.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2023, LE FRASI: “NON ESISTE RIFUGIO…”

Continuiamo con Antonio Aschiarolo che definisce l’amore come un rifugio perfetto: “Non esiste rifugio che possa vietare l’ingresso all’amore”. Di nuovo Antonio Gravina: “Ho sentito il tuo profumo penetrarmi nella pelle, lacerarmi le ossa e trafiggermi il cuore. Ora sai quanto conti per me”, “Non sei niente per me, se non puoi essere tutto”, “I tuoi occhi sono lo specchio della gioia che pervade il mio cuore al tuo apparire”.

Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per un buon San Valentino 2023 con questa citazione sublime a firma Jorge Riechmann: “Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi”.

