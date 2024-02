Auguri di buon San Valentino 2024/ Le frasi più belle: “Se avessi una matita per disegnare…”

E’ giunto il momento dell’anno in cui bisogna andare alla ricerca delle frasi d’auguri per un buon San Valentino 2024. Del resto mancano ormai solo 4 giorni alla giornata dell’amore e degli innamorati che come ogni anno cadrà il 14 febbraio. Senza perderci troppo in chiacchiere andiamo quindi a scoprire qualche frase particolare da dedicare alla vostra bella o al vostro bello, come ad esempio: “Se avessi una matita per disegnare questo giorno, disegnerei i tuoi occhi e immaginerei l’immenso. Grazie per le emozioni che mi hai fatto vivere e che continui a regalarmi”. Ma anche: “Poche parole non riusciranno a spiegare quello che provo per te. L’immensità è troppo piccola se confrontata al mio amore. Buon San Valentino, ti amo alla follia!”.

FUNERALI VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA/ Famiglia Reale attesa al Duomo di Torino alle 14.45

Fra le tante frasi d’auguri per un buon San Valentino 2024 anche: “Ti amo perché sei semplicemente tu. Ti amo per noi, un’unione che va oltre l’universo. Ti amo per me, perché sei capace di far emergere la mia parte migliore. Ti amo per i sorrisi che ci doniamo e che ci fanno stare bene. Ti amo perché senza di te non sarei quella che adesso sono. Un bacio enorme al mio amato e tanti auguri di San Valentino!”.

Supply Chain Act, provvedimento rinviato: decisiva l'Italia/ Avrebbe fatto lievitare costi alle imprese

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2024: “TI CONOSCO DA ANNI…”

Spazio quindi a: “Ti conosco da anni e per anni non mi hai mai deluso: questo non è il nostro giorno, perché il mio San Valentino me lo regali da sempre. Ti amo”. E ancora: “Sei il mio sorriso più bello perché sei quello che mi viene nonostante tutto, quello che mi si disegna sulle labbra anche quando tutto sembra destinato ad andar male. Tanti auguri, amore mio, e che questa sia solo una delle tante feste che trascorreremo assieme”.

Chiudiamo questo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per un buon San Valentino 2024 con: “Tu sei speciale e c’è un posto speciale nel mio cuore che solo tu puoi riempire. Ti ho amato fin dal primo momento e tu sai che ti amerò per sempre. Buon San Valentino”.

Reggio Emilia, detenuto incappucciato e massacrato di botte/ Video, chiesto rinvio a giudizio per 10 guardie

© RIPRODUZIONE RISERVATA