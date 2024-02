Auguri di buon San Valentino 2024/ Le frasi: “Quando si è innamorati conta solo il battito del cuore”

NON DIMENTICATIVI DI FARE GLI AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2024: ALCUNE IDEE

Quanto manca agli auguri di San Valentino 2024? Essendo oggi domenica 11 febbraio, il conto alla rovescia per il 14 febbraio, giorno degli innamorati, è ufficialmente scattato visto che al grande giorno mancano solo 72 ore. Visto l’arrivo imminente della festa in cui si celebra l’amore, abbiamo deciso anche oggi di raccogliere alcune delle frasi d’auguri più belle , a cominciare da questa citazione di Littleworld: “Quando si è innamorati nulla esiste là fuori conta solo il pensiero dell’amato e i battiti del cuore che l’accompagnano. Per gli innamorati non esiste tempo”.

Spazio anche a: “Guarda il cielo, cerca la stella che più ti piace e dalle il mio nome. Ogni volta che la ammirerai, mi sentirai accanto a te. Ti amo”. Fra le frasi d’auguri più belle per San Valentino 2024 anche: “Amore il mio cuore, batte, solo per te. Cosa dici se lo dividiamo a metà, un po’ per uno”. Proseguiamo con un’altra citazione a firma Gilbert Keith Chesterton, leggasi “Mi hai visto piangere, mi hai visto sorridere, mi hai visto crescere. Grazie per esserci stato sempre”.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2024: “ERO TRISTE FINO A CHE SEI ARRIVATO TU…”

E ancora: “Ero triste, finché sei arrivato tu e la mia vita ha cominciato a prendere colore, le mie giornate sono splendide. Sei tu, miracolo di purezza, che hai reso tutto questo possibile, e per tutto quello che mi doni ogni giorno voglio dirti grazie per il tuo grande amore. Buon San Valentino tesoro!”, citazione a firma Rosa Ramirez.

E sempre della stessa autrice: “Il nostro amore è come un albero con delle radici profonde, nessuno mai potrà strapparlo… Buon San Valentino al nostro amore”. Concludiamo questo spazio contenente alcune delle migliori frasi d’auguri per un buon San Valentino 2024 con Grazia Floridia: “Non vi è amore senza spine, sofferenza. Oggi, anche se lontani, i nostri cuori battono all’unisono. Il pensiero vola ai giorni felici insieme, dove ogni cosa sapeva di felicità. Oggi, San Valentino, il ricordo di te e di me. Un amore “unico”, indissolubile, nel cuore e nell’anima”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA